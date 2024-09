Trustable prend le cap de l’indirect pour distribuer sa solution

septembre 2024 par Marc Jacob

Trustable, éditeur d’une plateforme SaaS d’évaluation du risque cyber, complète sa stratégie commerciale et ouvre son canal de vente indirecte pour étendre la distribution et la mise en œuvre de sa solution à l’échelle nationale.

Une offre d’évaluation des risques cyber de nouvelle génération

Trustable est spécialisée dans l’évaluation du risque cyber des organisations, et s’appuie sur une solution en mode SaaS dont l’ambition est de devenir la plateforme internationale où toute entreprise viendra récupérer l’information dont elle a besoin pour savoir si son vis-à-vis est de confiance ou non. La plateforme Trustable offre un parcours d’évaluation sur mesure, permettant aux entreprises d’analyser la sécurité de leurs tiers en fonction de leur niveau de criticité. Ce parcours peut ainsi comprendre diverses étapes, telles que des analyses documentaires, des tests techniques, des campagnes de phishing, ou encore des revues de configurations des équipements clés. Ces étapes sont réalisées automatiquement grâce au modèle d’intelligence artificielle de la plateforme, et ainsi adaptées à chaque niveau de risque. L’évaluation est réalisée de manière continue et dynamique, prenant en compte l’évolution des menaces.



Un réel relai de croissance pour les partenaires

Dans le cadre de leur transformation digitale, les organisations souhaitent se tourner vers des spécialistes du secteur pour les accompagner dans leurs projets. Afin de permettre aux intégrateurs, éditeurs de solutions et cabinets de conseil du marché de mener à bien leur mission, Trustable ouvre son canal de vente indirecte. Dans ce contexte, ses futurs partenaires vont accroître leur avantage concurrentiel et répondre à un marché dynamique.

Trustable recherche avant tout des structures expertes qui ont une bonne connaissance du secteur de la cybersécurité et qui souhaitent compléter leur chaîne de valeur avec une dimension tournée exclusivement sur l’évaluation du risque cyber. En s’appuyant sur un noyau dur de partenaires, Trustable pourra ainsi construire un écosystème de confiance. Pour s’assurer de la performance de ses partenaires, Trustable les accompagnera en continu dans leur montée en puissance autour de son offre et organisera des opérations marketing et de support à la vente.

Olivier PATOLE, Président de Trustable « Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture de notre stratégie de commercialisation indirecte. Il s’agit d’un réel levier d’amélioration qui nous permettra d’accroître nos ventes auprès des entreprises qui souhaitent évaluer leurs risques cyber et mettre en place des actions d’amélioration. Notre offre s’appuie sur des technologies de pointe et un savoir-faire métier unique qui offrent la possibilité à nos partenaires de se distinguer et d’industrialiser une démarche d’évaluation du risque cyber en s’appuyant sur une plateforme SaaS souveraine et de nouvelle génération. Ce point clé est un réel gage de qualité pour les secteurs les plus complexes comme celui de la finance par exemple. »

D’ores et déjà 2 premiers partenariats viennent d’être signés.