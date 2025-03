Trop confiants pour être prudents ? 71 % des Millenials ne vérifient pas toujours l’identité de leurs relations en ligne

mars 2025 par Kaspersky

Un Millenial sur dix a déjà menti sur sa véritable identité sur les réseaux sociaux

En creusant davantage, l’étude révèle que presque deux digital natives sur dix (17 %) ont, à un moment donné, utilisé un faux nom, créé un faux profil ou prétendu délibérément être quelqu’un d’autre sur les réseaux sociaux. Cette statistique souligne malheureusement que cette tendance n’est pas l’apanage de quelques utilisateurs malhonnêtes mais un comportement adopté par un nombre d’internautes conséquent.

Ruth Guest, spécialiste des phénomènes psychologiques liés au numérique, commente : « En ayant pleinement confiance en notre intelligence numérique, le risque de manquer de discernement sur l’identité et les intentions des personnes avec qui nous interagissons sur internet est d’autant plus important. Dans certains cas, des individus présentant des traits narcissiques, psychopathiques ou machiavéliques forts exploitent cet abus de confiance en recourant au catfishing et d’autres tactiques trompeuses ».

Ces comportements ne sont pas sans conséquences puisque 40 % des personnes interrogées font état d’expériences négatives dues à une confiance mal placée, et 71 % avouent être moins enclins à accorder leur confiance et à nouer des relations en ligne. Malgré tout cela, 44 % des Millenials déclarent toujours faire confiance aux informations partagées au sein de leurs communautés en ligne.

Comment la Génération Y peut-elle renforcer ses défenses numériques ?

« En tant que personnes de référence sur internet et le numérique au sein de leurs foyers, il incombe aux Millenials eux-mêmes de veiller à ne pas se montrer trop confiants dans leur manière d’aborder les outils digitaux. », déclare Marc Rivero, chercheur principal en sécurité au sein de l’équipe Global Research & Analysis Team (GReAT) de Kaspersky. « En prenant des mesures proactives sur la vérification des identités, la gestion des données personnelles et en se renseignant sur les cybermenaces, les digital natives peuvent garder le contrôle de leur sécurité en ligne, renforcer celle de leurs proches et réduire le risque de fraude. Les habitudes numériques qu’ils cultivent créent également un précédent pour les générations plus jeunes et les personnes moins au fait des technologies, favorisant ainsi une culture de la vigilance dans un environnement de plus en plus pernicieux. »

Pour aider les internautes de Génération Y et les autres à limiter les risques liés aux échanges en ligne, Kaspersky fournit quelques conseils :

• Vérifiez les identités : faites des recherches par image, vérifiez les profils et sollicitez des appels vidéo pour confirmer que la personne avec laquelle vous échangez correspond bien à sa photo.

• Recoupez les informations : vérifiez que les informations partagées en ligne sont étayées par des sources fiables afin d’éviter de propager des informations erronées.

• Gérez vos informations personnelles : limitez ce qui peut être vu et partagé. Soyez prudent quant à ce qui est partagé en ligne et réglez les paramètres de confidentialité pour limiter l’accès à vos données sensibles. Utilisez un outil de vérification de la confidentialité en ligne pour vous aider dans cette tâche.

• Soyez prudent avec la géolocalisation : la publication de lieux spécifiques fréquemment visités peut involontairement révéler des schémas de déplacement. Lorsque vous utilisez des tags de géolocalisation, optez pour des lieux abstraits ou non spécifiques.

• Soyez attentif aux données d’autrui : lorsque vous partagez des informations concernant d’autres personnes, obtenez toujours leur consentement. Traitez les données personnelles d’autrui avec le même soin et le même respect que les vôtres.

• Restez informé sur les arnaques en ligne les plus courantes et les indicateurs d’alerte. Le blog Kaspersky Daily propose des conseils actualisés.

• Utilisez des mots de passe forts : utilisez une solution de sécurité fiable comme Kaspersky Password Manager pour générer des mots de passe uniques pour chaque compte ; résistez à la tentation de réutiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes.

• Installez les mises à jour : maintenez les applications et les logiciels à jour afin de corriger les failles de sécurité et de garantir une sécurité optimale pour tous les appareils. Vous pouvez également utiliser un logiciel antivirus comme Kaspersky Premium pour vous protéger contre les menaces en temps réel, comme les liens malveillants et les usurpations d’identité.