TRENDnet lance un nouveau switch Gigabit PoE+ à 8 ports

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le switch Gigabit PoE+ 8 ports de TRENDnet, modèle TPE-TG44g, réduit les coûts d’équipement et d’installation en acheminant les données et l’alimentation via les câbles Ethernet existants. Ce switch non administrable offre quatre ports Gigabit PoE+ et quatre ports Gigabit non PoE. La norme PoE+ fournit jusqu’à 30 W de puissance par port pour des appareils tels que des points d’accès sans fil, des caméras PTZ ou des systèmes de téléphonie VoIP.