TRENDnet commercialise un nouveau switch industriel Gigabit PoE+ à 5 ports sur rail DIN

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Le switch industriel Gigabit PoE+ DIN-Rail à 5 ports de TRENDnet, modèle TI-PG50, est doté d’un boîtier métallique robuste classé IP50. Ce switch PoE+ industriel non géré est conçu pour résister à un degré élevé de vibrations et de chocs, tout en fonctionnant à des températures élevées et basses dans des environnements industriels compris entre -40° et 75° C (-40° et 167° F). Les entrées d’alimentation redondantes avec protection contre les surcharges minimisent les temps d’arrêt du réseau.

Les installateurs et les intégrateurs peuvent économiser sur les coûts d’équipement et réduire le temps d’installation avec le switch PoE+ Gigabit industriel de TRENDnet en fournissant jusqu’à 30 W par port d’alimentation PoE et de données via les câbles Ethernet existants. Grâce à la technologie PoE, les utilisateurs n’ont besoin que d’un seul câble pour fournir à la fois des données et de l’alimentation depuis le switch PoE+ industriel non géré. Il est utilisable pour mettre en réseau facilement des périphériques PoE, tels que des points d’accès sans fil haute puissance, des caméras PTZ et autres caméras IP avancées, des systèmes de téléphonie VoIP, des décodeurs IPTV, des contrôles d’accès, etc.

Alimentation PoE+

Un budget d’alimentation PoE+ maximal de 120 W permet d’alimenter jusqu’à quatre appareils Power over Ethernet.

Tolérance aux pannes

Le switch PoE+ industriel non géré dispose d’entrées d’alimentation redondantes pour l’alimentation de secours.

Conception industrielle renforcée

Boîtier robuste classé IP50 avec un degré élevé de résistance aux vibrations et aux chocs et une plage de températures de fonctionnement de -40° à 75° C (-40° à 167° F).

Caractéristiques :

• Alimentation PoE+ : Jusqu’à 30 W de puissance par port et données sur un seul câble Ethernet vers des appareils PoE

• Installation facile : Aucune configuration nécessaire, connecter simplement les périphériques réseau PoE+ au switch PoE+ industriel non géré

• Supports pour rail DIN / muraux : Les switchs PoE+ robustes comprennent chacun un matériel de montage sur rail DIN et un matériel de montage mural inclus

• Indice de protection IP50 : Ce convertisseur de média industriel est classé IP50 pour la protection contre la poussière

• Alimentation redondante : Les entrées doubles fournissent une alimentation redondante avec protection contre les surcharges (bloc d’alimentation vendu séparément, modèle : TI-S15052)

• Plage de température extrême : Une plage de températures de fonctionnement extrême de -40° à 75° C (-40° à 167° F) permet des installations dans des environnements industriels avec des conditions de chaleur ou de froid intenses

• Résistant aux chocs et aux vibrations : Résistant aux chocs (EN 60068-2-27), à la chute libre (EN 60068-2-32) et aux vibrations (EN 60068-2-6)

• Conformité électromagnétique : Conforme aux certifications EMS industrielles ESD (IEC 61000-4-2) ; Contact : 6 kV, Air : 8 kV ; EFT (IEC 61000-4-4) : Puissance 2 kV, Signal : 2 kV ; Surtension (IEC 61000-4-5) : Puissance : 2 kV, Signal : 2 kV

• Point de mise à la terre : Le switch PoE+ industriel non géré dispose d’un point de mise à la terre pour protéger l’équipement contre les surtensions électriques externes