Trend Vision One™ est désormais accessibles aux PME

septembre 2024 par Marc Jacob

Déjà utilisée par plus de 10 000 entreprises à travers le monde entier, Trend Vision One™ est désormais accessible aux petites et moyennes entreprises. Enrichie de nouveaux outils de gestion et d’exploitation conçus spécifiquement pour les fournisseurs de services gérés (MSP), la plateforme de Trend simplifie la gestion des risques pour les entreprises tout en permettant aux MSP de gagner en efficacité opérationnelle, d’élargir leurs services et de monétiser les opportunités de marché.

Contrairement aux autres acteurs du marché, qui assemblent des fonctionnalités/technologies disparates, la plateforme de cybersécurité alimentée par l’IA de Trend va au-delà des solutions uniques pour gérer plus efficacement l’ensemble du cycle de vie des risques cyber. La gestion des risques, alimentée par l’IA, améliore le pilotage des profils d’actifs, favorise la prédiction des parcours d’attaque et fournit/active des conseils de correction personnalisés. Dans cette configuration, cet unique outil de sécurité permet aux équipes en charge de la cybersécurité d’évaluer, de prioriser les risques en temps réel et de prendre des mesures pour renforcer la résilience des entreprises.

Trend Vision One™ for MSP offre aux partenaires une large gamme de fonctionnalités éprouvées de niveau ’entreprise’. Depuis une unique plateforme, ils disposent des intégrations nécessaires pour gérer efficacement les différentes opérations de sécurité de leurs clients.

Les MSP ont désormais la capacité d’assurer une gestion des risques complète, précise et continue pour leurs clients via une plateforme multi-tenante, intégrant des capacités de sécurité pour les endpoints, les e-mails, le réseau, la gestion de l’identité et le cloud, combinées à de puissants outils intégrés tels que le XDR et la gestion des risques de surface d’attaque (ASRM).

La cybersécurité est l’un des plus importants défis des PME. Les menaces continuent d’évoluer et de se multiplier, et les petites et moyennes entreprises sont encore nombreuses à manquer d’effectif pour répondre efficacement à leurs besoins de sécurité. En France, plus de 60 % d’entre elles n’ont aucun référent dédié à la cybersécurité[1] et moins d’une PME sur deux (47 %) est en mesure de réaliser régulièrement des mises à jour/correctif de sécurité (système, logiciel, extension, etc.).