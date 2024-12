Trend Micro Incorporated lance une plateforme alimentée par l’IA, offrant une sécurité sur AWS, Azure et Google Cloud

décembre 2024 par Marc Jacob

Pour les organisations cherchant à exploiter le potentiel de l’IA en toute sécurité, Trend a développé un livre blanc qui propose des perspectives sur la protection des données et la mise en œuvre de stratégies de sécurité sur les plateformes cloud. Cette ressource est conçue pour aider les secteurs réglementés, comme celui de la santé, à conjuguer sécurité et innovation.

En adoptant ces outils de sécurité pilotés par l’IA, les clients peuvent se concentrer sur l’innovation tout en ayant la certitude que leurs environnements cloud restent sécurisés et conformes.

Premier vendeur sur le marché des plateformes de protection des applications cloud-native (CNAPP) selon IDC[1], Trend continue de dominer le marché en sécurisant les environnements cloud des organisations au niveau mondial.

« A mesure que les organisations adoptent l’IA pour atteindre leurs objectifs, elles font face à des risques liés à l’exposition des données et aux environnements cloud mal configurés. Cela alimente la demande pour des solutions capables d’associer sécurité et innovation, en offrant une visibilité en temps réel et un contrôle sur les données sensibles et les identités. Le choix de Trend d’intégrer la sécurité pilotée par l’IA sur les plateformes cloud lui permet de se positionner en tête de liste pour relever ces défis. Une position qui permet aux organisations, notamment les secteurs hautement réglementés, comme la santé, d’innover en toute sécurité tout en respectant les normes de conformité », commente Phil Bues, Senior Research Manager, Cloud Security - IDC.

Les outils basés sur le cloud, tels qu’Amazon SageMaker et Amazon Bedrock, permettent aux organisations – notamment celles des secteurs réglementés comme la santé, la finance et les administrations – de proposer des expériences IA innovantes à leurs clients. Cependant, à mesure que ces technologies évoluent, les menaces qui les ciblent augmentent également.

Pour relever ces défis et simplifier la gestion de la sécurité, Trend propose plusieurs outils innovants :

AI-Detection & Response (AI-DR) et AI Security Posture Management (AI-SPM) : premières solutions du marché associant l’IA à de la Threat Intelligence en temps réel, pour renforcer la gestion proactive de la sécurité et accélérer les temps de réponse dans les environnements cloud.

Data Security Posture Management (DSPM) fournit une visibilité sur les données sensibles dans les environnements cloud, soutient à la détection des risques tels que les mauvais paramétrages et les vulnérabilités. Il permet également d’identifier les données sensibles avant leur utilisation dans des bases de données ou lors de l’entraînement de modèles IA, soutenant ainsi la conformité, l’intégrité des données et l’utilisation responsable de l’IA.

Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) améliore la visibilité et la gestion des identités, des autorisations et leur corrélation avec les ressources cloud, pour identifier rapidement les utilisateurs à haut risque, les mauvaises configurations et les accès trop permissifs afin réduire les vulnérabilités et le risque d’attaque.

Container Security – Runtime Malware Scanning : inclue une analyse en temps réel programmée des malwares pour les conteneurs Kubernetes, garantissant que les clients puissent détecter les menaces pendant l’exécution et lors des pipelines. L’outil est renforcé par l’intégration d’eBPF, offrant une protection contre les menaces et aidant les clients à respecter les normes de conformité.

Ces innovations combinent des capacités d’IA avancée et de Threat Intelligence en temps réel pour offrir une protection robuste et une gestion proactive de la sécurité dans les environnements cloud.