Trend Micro Incorporated lance Trend Cybertron

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Trend Cybertron utilise les évaluations de risques locales les plus précises et les renseignements les plus approfondis sur les menaces accessibles à l’échelle mondiale pour ces prédictions. Le nouveau moteur d’IA de Trend Micro permet de prédire et de contrer les menaces sur l’ensemble de la surface d’attaque d’une organisation, quel que soit l’environnement.

Trend a associé les capacités de raisonnement d’Agentic AI à une importante base de données, de renseignements sur les menaces et l’expertise humaine pour créer Cybertron, un agent de cybersécurité extrêmement performant - soit une base de données qui ingère l’ensemble des informations associées à Trend Micro depuis sa création ainsi que toutes les publications relatives à la cybersécurité.

Bien plus qu’un simple LLM, cette nouvelle approche de l’IA pour la cybersécurité exploite toutes les technologies phares de Trend Vision One™ — données sur les menaces, analyses, moteurs, et bien plus — pour offrir une solution complète couvrant l’ensemble des missions de cybersécurité des organisations.

Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à des défis de sécurité de plus en plus complexes. Comprendre les surfaces d’attaque, gérer des stacks technologiques fragmentés, répondre aux menaces, gérer la surcharge d’alertes et intégrer l’IA sont autant de missions qui complexifient le quotidien des équipes de sécurité et accentuent leur sentiment de surcharge et de surmenage.

Trend Cybertron connecte les données en temps réel et les données historiques accessibles à l’échelle mondiale pour :

Accélérer les résultats en anticipant les besoins et en prédisant les risques,

Réduire la surcharge d’alertes, en améliorant la précision des priorités et en évitant la fatigue,

Libérer une plus grande valeur et des insights plus puissants à partir des capteurs de risques existants.

« Cette évolution de l’IA dans la plateforme Trend est unique. Elle calcule notre profil de risque en constante évolution et croise des millions de données pour générer des informations personnalisées sur les menaces. Cela nous a permis d’être plus proactifs que réactifs avec l’ensemble de notre stratégie de sécurité » déclare Stuart MacLellan, CTO - South London and Maudsley NHS Foundation Trust.

Intégré en toute transparence à la plateforme phare Trend Vision One™, Trend Cybertron est disponible pour l’ensemble des clients de Trend. Grâce à son approche de la cybersécurité proactive, l’agent IA permet aux équipes informatiques d’anticiper et de prédire les risques et les menaces avec précision sur l’ensemble de la surface d’attaque. Les équipes peuvent ainsi anticiper les violations et d’atténuer les risques avant qu’ils ne se concrétisent.

« Soyons francs, la cybersécurité a longtemps été centrée sur la détection. La prévention était tout simplement considérée comme passée de mode. Trend Micro cherche à changer cette dynamique ; avec un postulat nouveau : il n’est plus nécessaire de détecter une attaque si elle ne doit pas se produire. En combinant l’IA avec la gestion de l’exposition aux risques, Trend permet aux organisations de voir les menaces du point de vue de l’attaquant et de les contrer avant que le risque ne devienne réalité, offrant ainsi un retour sur investissement considérable pour des équipes de sécurité déjà surchargées. Trend promet de relancer la tendance de la prévention proactive en 2025 », analyse Group Vice President, Security & Trust – IDC.

Trend Cybertron est entrainé sur une base incomparable de connaissances des menaces et d’expertises IA, comprenant :

La Threat Intelligence de Trend, issue de plus de 250 millions de capteurs protégeant plus de 82 millions d’actifs dans plus de 500 000 entreprises à travers 175 pays – soit le réseau le plus vaste de l’industrie qui a bloqué plus de 160 milliards de menaces en 2023.

L’apprentissage machine permettant la classification des données, la découverte de vulnérabilités, ainsi que la détection des deepfakes, des techniques de phishing, des malwares, des mouvements latéraux, des anomalies utilisateur et des arnaques.

Des décennies de savoir-faire institutionnel, avec plus de 3 000 experts en sécurité et plus de 700 brevets en technologie de cybersécurité.

Plus de 20 ans de recherche avancée sur les vulnérabilités et les attaques zero-day, grâce à l’initiative Trend Micro Zero Day Initiative™, ce qui permet aux clients de bénéficier de plus de 70 jours de protection avancée.

La résultante finale est un système hautement résilient et en évolution rapide, capable d’effectuer de manière autonome des tâches de gestion des risques et de prendre des décisions pour anticiper, comprendre et atténuer chaque mois des milliards de cybermenaces dans le monde entier. Une approche qui permet aux utilisateurs clients de prendre des décisions éclairées en matière de sécurité et de gérer leur posture de cybersécurité, leur confidentialité des données et leur conformité plus facilement et sereinement.

Trend Cybertron redéfinit les normes du marché dans plusieurs domaines clés :

L’IA pour la sécurité. Trend révolutionne la cybersécurité en brisant les silos traditionnels grâce à la connexion complète de toutes les informations disponibles, facilitant une compréhension globale de la sécurité, du renseignement et des données. En ayant la capacité d’accéder en toute sécurité aux données provenant de toutes les couches, les équipes de sécurité peuvent prendre des décisions éclairées avec une compréhension plus approfondie que toute autre plateforme de cybersécurité du marché. Grâce à l’intégration de l’IA, le risque de violation des données a été réduit de 17 % en moyenne, soutenant l’économie de millions de dollars par an en gestion des risques.

La sécurité pour l’IA. L’expansion rapide de l’IA a également soulevé de nombreuses interrogations et préoccupations concernant la sécurité des données. Pour réduire les risques associés, un nombre croissant d’entreprises et de gouvernements entraînent des modèles de langage propriétaires. Avec Cybertron, Trend passe un cap et facilite plus efficacement encore la protection des données d’entraînement, la prévention des déviations du modèle et la lutte contre les cyberattaques visant les modèles d’IA à tous les niveaux.

Les insights exploitables. Grâce à une télémétrie complète couvrant les endpoints, le cloud, le réseau, les e-mails, l’identité, l’IA et les données, Trend réalise des prédictions en temps réel et évalue à la fois l’impact et la probabilité de milliers de chemins d’attaque potentiels pour chacun de ses clients. La plateforme apprend et s’adapte également à l’environnement unique de chaque client pour identifier et traiter toute nouvelle vulnérabilité et vecteur d’attaque. Une visibilité complète et une priorisation automatique permettent aux organisations d’atténuer rapidement et efficacement les risques, et ce sur le modèle 24/7.

La simplification des workflows. Le nouveau modèle d’IA est conçu pour améliorer la plateforme phare de Trend (Trend Vision One), garantissant que les organisations à tous les stades de leur parcours de cybersécurité puissent intégrer cette technologie de manière transparente avec leur infrastructure de sécurité existante. Grâce à lui, les équipes de sécurité bénéficient ainsi d’une réduction de leur charge de travail et d’une meilleure accessibilité aux données, quel que soit leur niveau d’expertise.

L’autonomisation du leadership. En allant plus loin que les autres plateformes de cybersécurité, Trend Vision One™ permet aux leaders de la sécurité de passer d’un rôle de défenseur réactif à un rôle proactif de facilitateur des opérations business. En transformant la sécurité d’un centre de coûts en moteur d’innovation, Trend permet aux responsables de communiquer efficacement le risque cyber dans le contexte du risque métier, garantissant ainsi à la fois la protection opérationnelle et la croissance future. Des recherches de Trend ont d’ailleurs montré que cette question est cruciale pour de nombreuses organisations.

La puissance de l’IA dépend des données sur lesquelles elle est formée et des experts qui la construisent. L’équipe expérimentée de Trend est composée de spécialistes de la sécurité et de l’IA qui ont œuvré depuis Ottawa (Canada) pour affiner chaque étape du développement de Cybertron et garantir un réglage de précision pour offrir la sécurité proactive la plus efficace possible.

Les analystes du secteur ont distingué Trend comme un ’Leader’ du marché dans les plus importantes catégories dédiées aux produits de sécurité, notamment en matière de protection des endpoints, de gestion de la surface d’attaque (ASRM), de protection des applications cloud-native (CNAPP), d’analyse et visibilité du réseau, de détection et réponse du réseau (XDR), etc. Trend est également un pionnier dans le déploiement d’IA dans la cybersécurité, avec un chiffre d’affaires annuel récurrent axé sur l’IA dépassant 200 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024.