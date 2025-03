Trend Micro Incorporated annonce la mise à disposition en open-source de Trend Cybertron

Trend Micro Incorporated annonce la mise à disposition en open-source de Trend Cybertron, framework d’IA conçu pour accélérer le développement d’agents de cybersécurité autonomes. Il s’agit de l’un des premiers LLM spécialisés en cybersécurité, qui permet aux organisations et aux chercheurs d’accéder gratuitement à des capacités avancées en matière de cybersécurité. Trend Cybertron, résultant d’un affinage de Llama 3.1, permet un déploiement rapide et fiable avec les microservices d’inférence NVIDIA NIM sur l’infrastructure accélérée de NVIDIA.

Les organisations internationales s’efforcent d’innover et de se développer tout en étant sous le coup de problèmes de sécurité, de solutions ponctuelles fragmentées et d’un flot incessant d’alertes. La complexité de ces enjeux exige le passage à une approche proactive. Grâce à l’IA de NVIDIA, Trend Cybertron va au-delà de la chasse aux menaces, en appliquant des agents d’IA intelligents et décisionnels pour les prédire et y répondre.

Pour donner vie à cette vision, Trend a élaboré sa stratégie d’IA agentique avec le logiciel NVIDIA AI afin d’accélérer l’automatisation de la cybersécurité et d’aider les entreprises à gérer les risques de manière proactive grâce à l’analyse des ressources, l’évaluation des risques, des capacités de raisonnement basées sur les priorités et de suggestions de remédiation exploitables.

Au sein de l’écosystème NVIDIA, les entreprises peuvent appliquer plusieurs modèles d’agents IA et les intégrer de manière transparente pour automatiser les tâches de sécurité avec l’analyse des ressources, atténuer les menaces de manière proactive et faire évoluer leurs défenses afin de gérer les menaces plus efficacement. Avec cette approche, elles ont la capacité de :

Améliorer leur posture de sécurité. Un levier nouveau pour permettre aux équipes d’anticiper précisément les risques sur l’ensemble de la surface d’attaque.

Réduire la surcharge d’alertes, autrement dit atténuer la fatigue des équipes SecOps grâce à une hiérarchisation plus précisé des priorités.

Faire gagner du temps aux développeurs, et contrer la pénurie de compétences en matière de sécurité en fournissant des informations exploitables, pour les aider à identifier les risques et à y remédier.

Libérer une plus grande valeur, soit fournir des informations plus puissantes à partir de capteurs de risques existants.

Trend Cybertron est conçu pour gérer les risques de manière proactive, en exploitant les informations sur les menaces issues de plus de 250 millions de capteurs dans le monde, soit le réseau le plus vaste de l’industrie. Il interprète les requêtes des utilisateurs, génère des plans d’action et effectue une évaluation globale des risques en récupérant des informations de cybersécurité en temps réel dans le cloud de Trend Micro, pour finalement fournir des recommandations sur mesure et les meilleures pratiques pour sécuriser les systèmes d’IA d’une entreprise.

NVIDIA a fourni une assistance et des microservices d’IA pour développer et déployer ce modèle. Trend Micro a formé et optimisé le modèle Trend Cybertron pour l’inférence en utilisant le supercalculateur NVIDIA DGX afin de réduire le temps nécessaire à perfectionner constamment le modèle.

Trend Cybertron est actuellement composé d’un modèle d’IA de 8 milliards de paramètres et d’un premier agent d’IA spécialisé, d’autres modèles et agents sont en cours de développement pour étendre ses capacités. Une version plus avancée du modèle, avec 70 milliards de paramètres, est prévue prochainement pour relever les futurs défis en matière de cybersécurité.