TRANSMIT SECURITY & I-TRACING sécurisent les identités clients contre les menaces de fraudes et d’attaques

mars 2024 par Marc Jacob

TRANSMIT SECURITY & I-TRACING s’allient pour mettre à profit leurs compétences et expertises complémentaires dans l’anticipation des menaces et la gestion des identités clients permettant ainsi de sécuriser le parcours digital des consommateurs, quel que soit le canal d’achat digital utilisé (site e-commerce ou application).

“Dans le cadre de cette alliance, I-TRACING est devenu revendeur et intégrateur officiel des solutions TRANSMIT SECURITY en France. Nous nous réjouissons de notre association avec I-TRACING, pure-player incontournable dans le monde des services de Cybersécurité, et particulièrement reconnu pour son pôle d’expertise entièrement dédiée à la gestion et sécurisation des identités numériques client”

Sophie Belloc, Sales Manager France, Transmit Security

“La solution CIAM de TRANSMIT SECURITY est robuste, innovante et éprouvée. La lutte contre la fraude et les attaques, est un sujet très présent chez nos

clients. Ces attaques portent aussi bien sur le vol des points de fidélité que sur l’usurpation d’identité ou encore sur des attaques de type credential stuffing. Notre partenariat avec TRANSMIT SECURITY nous permet d’apporter des solutions actives en temps réel pour aider nos clients à se protéger de ces menaces.”

Leonard Moustacchis, Directeur offre CIAM et Identités I-TRACING

Avec ce partenariat, TRANSMIT SECURITY et I-TRACING proposent des solutions innovantes basées sur l’Intelligence Artificielle, la supervision et l’analyse des signaux afin de prévenir la fraude, l’usurpation d’identités et la fuite des données clients qui constituent des risques toujours plus élevés qu’encourent les marques.