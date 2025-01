Transformer l’information : Alain Escaffre prend les rênes de l’innovation chez Uxopian Software

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Uxopian Software, éditeur de solutions de gestion documentaire et d’intelligence artificielle, est fier d’annoncer l’arrivée d’Alain Escaffre au poste de Chief Product Officer (CPO) chargé de la stratégie Produit et Go To Market. Ayant rejoint l’entreprise en octobre 2024, Alain Escaffre apporte avec lui une expérience riche de plus de 20 ans dans la conception et la gestion de plateformes de contenu et d’information au niveau international.

Un parcours d’excellence

Alain Escaffre a construit sa carrière autour de l’innovation technologique et de la transformation des modèles d’entreprise. Ancien vice-président de la gestion produit chez Hyland Software et Nuxeo, il a mené des initiatives ambitieuses comme l’intégration des technologies d’IA et d’automatisation à grande échelle. Son expertise couvre également le développement de plateformes cloud, l’architecture logicielle, et la gestion d’équipes internationales. Sous sa direction, ces entreprises ont non seulement modernisé leurs offres mais aussi connu des croissances significatives en Revenus annuels récurrents (ARR). Son expérience dans l’unification technologique et l’approche centrée sur le client fait de lui un atout clé pour le développement d’Uxopian Software.

Une vision tournée vers l’avenir

Dans son nouveau rôle, Alain Escaffre se concentre sur une transformation de fond de la manière dont les clients d’Uxopian Software interagissent avec l’information. Sa vision pour les 3 prochaines années repose sur une évolution stratégique du portfolio produits composé aujourd’hui d’ARender, Fast2 et FlowerDocs (GED), au service d’une meilleure maitrise et exploitation de l’information par les clients. Cette transformation va s’illustrer par exemple par une transition progressive de l’expérience de content viewing à l’expérience d’information viewing.

Cette révolution permettra :

● De fournir des résumés intelligents de documents en temps réel ;

● De comparer des contenus avec des informations issues de multiples sources ;

● De réorganiser des données complexes en points-clés accessibles et exploitables directement dans les flux métiers.

« Aujourd’hui, l’intelligence artificielle transforme complètement la relation à l’information. Avec les avancées des modèles de type LLMs, nous pouvons contextualiser et reformuler l’information existante dans les contenus pour la rendre immédiatement utile là où elle est nécessaire. », souligne Alain Escaffre

Faire plus avec moins grâce à l’automatisation

L’arrivée d’Alain Escaffre témoigne également de la volonté d’Uxopian Software d’accompagner ses clients dans un contexte de compétitivité et de pressions réglementaires accrues. En introduisant des outils basés sur le traitement intelligent des documents, Uxopian Software va permettre à ses clients de réduire les tâches répétitives et libérer du temps pour des missions à plus forte valeur ajoutée, comme une hyper spécialisation de la relation client. Elle permet également de garantir la conformité réglementaire grâce à une gouvernance des données globales - à l’échelle - avec son produit Fast 2, évitant ainsi les risques d’amendes RGPD (jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires), les menaces liées aux cyberattaques et amérliore la réactivité face aux évolutions rapides des réglementations, permettant à ses clients de maintenir un avantage compétitif.

Une stratégie agile et collaborative

Uxopian Software adopte une approche agile pour accélérer l’innovation, avec un objectif ambitieux : proposer progressivement une nouvelle version de ses produits chaque mois. Dans ce sens, Alain Escaffre entend insuffler une dynamique collaborative en s’appuyant sur les retours des clients et des partenaires. « J’ai la chance de rejoindre Uxopian Software, un éditeur de logiciel vibrant, dans une periode de transition technologique comme il en survient seulement tous les 15 ans. Ensemble, nous voulons construire l’avenir de l’information. Je souhaite que chaque membre de l’équipe, du produit à la technique, partage ses idées etéchangent avec nos clients pour faire évoluer une offre qui impacte positivement et significativement nos clients.. J’ai été séduit par l’architecture NoSQL et multi-tenant de la base documentaire Flowerdocs et avec des évolutions au cœur du moteur de stockage nous allons rapidement en faire un repository AI-native, et ainsi construire une offre unique sur le marché de l’ECM, adaptée à cette nouvelle ère » explique-t-il.

Sous l’impulsion d’Alain Escaffre, Uxopian s’engage à continuer de transformer la gestion de l’information pour permettre à ses clients de rester à la pointe de l’innovation, tout en simplifiant les processus complexes.