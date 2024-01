Traçabilité des emails : Mailstone rejoint la FnTC

janvier 2024 par Marc Jacob

Ses fondateurs, Franck Dammann, Patrick Palazon, Hugues Villey-Desmeserets et Jean-Rémi Quiriconi, ont fait le choix technologique de combiner deux approches, à la fois centralisée et décentralisée pour donner une réelle valeur probante aux emails. L’horodatage électronique qualifié eIDAS, certifié par l’ANSSI, doublé par un ancrage blockchain du hash de ce même email. Cette architecture permet d’apporter un niveau de confiance et de preuve inédit sur le marché.

Concrètement, Mailstone associe une empreinte numérique unique à chaque email envoyé, lui associe un jeton temps certifié eIDAS et ancre ce hash dans la blockchain avec deux finalités : figer son contenu (message et pièce(s) jointe(s)) et lui associer une date certaine et universelle. Son mécanisme de demande d’accusés de réception, entièrement paramétrable, et eux aussi ancrés sur la blockchain, est unique et particulièrement efficace.

Mailstone s’insère facilement dans les principales messageries via un PlugIn qualifié par Microsoft.

Deux années ont été consacrées au développement de cette solution ; un investissement qui a porté ses fruits puisque Mailstone a obtenu en avril dernier la certification de l’ANSSI en tant que prestataire de confiance pour l’horodatage électronique. « Nous accélérons actuellement la commercialisation de la solution« , précise Franck Dammann, « nous visons d’abord la grande distribution, les laboratoires pharmaceutiques et les banques, mais Mailstone est pertinent tous les secteurs qui ont besoin de traçabilité et de constituer des preuves du respect des exigences de conformité« . Mailstone a également annoncé le recrutement d’une Directrice opérationnelle, Gaëlle Marraud des Grottes (COO) et deux Experts conseils (seniors advisors) pour structurer sa croissance.

L’adhésion de Mailstone à la FnTC est parrainée par Hervé Bonazzi, CEO d’Archipels, la blockchain sur laquelle Mailstone repose. « Il était stratégique pour nous de reposer sur une blockchain souveraine, à faible empreinte carbone, et la collaboration avec Archipels nous permet d’atteindre cet objectif« , explique Franck Dammann qui souligne l’importance de l’arrivée de son entreprise au sein de la FnTC : « Nous sommes ravis de rejoindre la Fédération. Cela va nous permettre de participer aux travaux, notamment sur la blockchain et l’identité numérique professionnelle, mais pas seulement… La FnTC dispose d’une expertise considérable sur toutes les thématiques de la confiance numérique, ce qui constitue une plus-value considérable pour une entreprise innovante comme la nôtre. Nous sommes impatients de pouvoir contribuer à la régulation sur les enjeux numériques liés aux tiers de confiance, notamment en ce qui concerne la blockchain « .

La Fédération se réjouit de l’arrivée de Mailstone, qui ouvre la voie à une collaboration fructueuse et permettra de renforcer la confiance numérique et la traçabilité des échanges par emails.