Tous ensemble, prudence sur Internet ! Les ressources pour les 11 - 15 ans

mars 2025 par CNIL

Pour accompagner les adolescents dans le monde numérique, la CNIL propose de nouvelles ressources pédagogiques et ludiques à destination des 11-15 ans, de leurs parents, enseignants et éducateurs.

S’appuyant sur ses récents travaux sur le numérique adolescent, la CNIL propose des formats variés de contenus : carte XXL, fiches, ressource sonore, ressource à destination des publics DYS (dyslexie, etc.)… Ces contenus permettront aux adolescents de mieux comprendre leur quotidien numérique et d’apprendre à mieux protéger leurs données personnelles et leur vie privée en ligne.

Ces ressources pour les 11-15 ans s’ajoutent aux ressources pour les 8-10 ans déjà publiées par la CNIL.

Tous ensemble prudence sur internet

Pour les adolescents

La carte « Un océan de données » permet de représenter l’expérience numérique : divertissement, relation aux autres, droits, réflexes de protection. On peut lire cette carte en détail ou dans son ensemble, et profiter du parcours suggéré (« itinéraire des données »).

Une fiche mission : pour permettre une lecture active de la carte et d’initier la réflexion et le dialogue : chaque élément la constituant doit être classé dans une des quatre catégories : droits & libertés, protection de la vie privée, cybersécurité, agir en cas de problème.

Un fascicule avec cinq fiches d’information :

Les identités en ligne : prendre conscience de qui l’on est en ligne.

Bouclier de protection : les conseils essentiels pour protéger sa vie privée en ligne.

Mes données, mes droits : connaître, comprendre et savoir exercer ses droits en ligne.

Mener l’enquête : à partir des informations disponibles en ligne ouvertement, il est possible d’en savoir beaucoup sur les personnes. En prendre conscience permet de faire attention à ce que l’on publie sur soi et sur les autres,

« Le clic c’est pas automatique » : une série de questions pour développer son esprit critique à la réception d’une information.

« Un océan de données » permet de se protéger car on ne se rend pas compte ; ce qu’on fait sur les réseaux a un impact et des conséquences. Chaque geste est regardé et conservé. C’est comme si on mettait tout dans une boîte, un casier. Le casier se remplit à chaque fois. Chaque action le nourrit.

Pour les adultes

Sept sujets sont abordés dans le livret destinés aux adultes, pour mieux accompagner les adolescents dans leur vie numérique.

Son 1er smartphone : les enjeux liés à l’équipement individuel d’un téléphone mobile,

Géolocalisation : suivre ses enfants pour les protéger, c’est gênant ?

Cyberharcèlement : comprendre et agir,

Service en ligne : nous en bénéficions, mais sommes-nous conscients de ce qu’on livre ainsi en les utilisant ?

Cybersécurité : des moyens de prévention à la portée de tous,

Conseils pour les parents.

Conseils pour les enseignants.

