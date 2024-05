Toshiba présente les disques durs Nearline d’une capacité de plus de 30 téraoctets

mai 2024 par Marc Jacob

Toshiba Electronics Europe GmbH annonce que Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba) a atteint avec succès des capacités de stockage de plus de 30 To[1] grâce à deux nouvelle génération de technologies d’enregistrement magnétique de grande capacité pour disques durs (HDD) : Enregistrement magnétique assisté par chaleur (HAMR) et enregistrement magnétique assisté par micro-ondes (MAMR). Ces disques représentent une étape majeure vers les produits fonctionnant via ces formats d’enregistrement émergents.

La technologie HAMR augmente les capacités d’écriture en chauffant localement le matériau du disque avec un laser de proximité. Toshiba atteint désormais 32 To sur 10 disques utilisant l’enregistrement magnétique Shingled (SMR) – une technologie qui chevauche partiellement les pistes de données pour augmenter la densité surfacique et la capacité globale de stockage par disque. Toshiba prévoit de commencer à expédier des échantillons test[2] de disques durs de 28 à 30 To dotés de la technologie HAMR en 2025.

L’autre technologie, MAMR, utilise les micro-ondes pour améliorer les capacités d’enregistrement magnétique. Toshiba a été le premier [3] à démontrer son efficacité et a commencé la production en série de disques de première génération en 2021. Toshiba atteint désormais une capacité de 31 To en empilant 11 disques, en utilisant la technologie SMR et en améliorant le traitement du signal.

Ces nouveaux progrès ont été rendus possibles grâce à des années de collaboration étroite avec Resonac Corporation, un fabricant de supports HDD, et TDK Corporation, un fabricant de têtes HDD. Toshiba et ses partenaires de travail s’engagent à continuer de développer les technologies HAMR et MAMR afin de fournir des disques durs de plus grande capacité pour répondre à la demande croissante de stockage pour le cloud et les centres de données.

Lors de l’ISC High Performance 2024, du 12 au 16 mai à Hambourg, en Allemagne, Toshiba et ses partenaires discuteront avec des experts de la manière dont ses technologies de disques durs et son portefeuille d’entreprise sont rationalisés pour répondre aux besoins d’un stockage back-end en ligne volumineux et rapide. Sur le stand (G02), il y aura une démonstration en direct montrant les performances étonnantes des disques durs HDD MG de Toshiba.