Toshiba lance les disques durs CMR 24 To et SMR 28 To

septembre 2024 par Marc Jacob

Toshiba Electronics Europe GmbH ance la gamme Mx11 de disques durs d’entreprise scellés à l’hélium. La famille Mx11 comprend la série MG11, qui atteint des capacités de stockage allant jusqu’à 24 To[1] via l’enregistrement magnétique conventionnel (CMR), et la série MA11, offrant jusqu’à 28 To via l’enregistrement magnétique en bardeaux (SMR).

La nouvelle famille Mx11 est conçue pour offrir de nouveaux niveaux de densité et d’efficacité énergétique. Cela permet de maitriser les coûts opérationnels tout en répondant à la croissance constante des données. Construits sur une architecture commune, les deux produits sont dotés d’une conception standard à 10 disques scellés à l’hélium de 3,5 pouces[2]. Ils tournent à une vitesse de 7 200 tr/min qui exploite la technologie innovante de Toshiba en matière d’enregistrement magnétique assisté par micro-ondes (FC-MAMR™) à contrôle de flux. Conçue pour des performances supérieures et une fiabilité 24h/24 et 7j/7, la famille Mx11 est dotée d’une mémoire tampon de 1 Go[3], d’une charge de travail[4] de 550 To par an, d’un MTTF/MTBF[5] de 2,5 millions d’heures et d’un AFR[5] de 0,35%.

La série de disques durs MG11 CMR permet aux clients du cloud, des centres de données et du stockage d’entreprise d’adapter rapidement la densité de stockage au sein de l’infrastructure existante. Construit avec une mémoire tampon de 1 Go, ce nouveau disque dur de 24 To est plus rapide[6] que son prédécesseur. Il bénéficie d’une vitesse de transfert maximale soutenue de 295 Mo/s[7], soit 9 % plus rapide. Avec un choix d’interfaces SATA 6 Gbit/s ou SAS 12 Gbit/s, la série MG11 s’intègre parfaitement dans n’importe quel centre de données pour prendre en charge le stockage, la sauvegarde et l’archivage en ligne ainsi que les applications de vidéosurveillance. De plus, pour une sécurité renforcée[8], la série MG11 est disponible avec des options d’effacement instantané (SIE) et de lecteur à chiffrement automatique (SED).

De son côté, la série MA11 atteint 2,8 To de stockage par disque grâce à la technologie SMR. Le SMR géré par l’hôte augmente la capacité du disque en superposant les pistes physiques sur le disque pendant les opérations d’écriture. Les centres de données dotés de logiciels capables d’optimiser une telle conception bénéficieront d’une meilleure rentabilité grâce à des densités de stockage plus élevées. La nouvelle série MA11 est disponible en capacités de 28 To et 27 To avec une interface SATA 6 Gbit/s et avec des options SED pour une sécurité renforcée.

Les livraisons d’échantillons de la série MG11 débuteront ce mois-ci et celles de la série MA11 au cours du quatrième trimestre civil de cette année.

[1] Définition de la capacité : un téraoctet (To) = mille milliards d’octets, mais la capacité de stockage réellement disponible peut varier en fonction de l’environnement d’exploitation et du formatage. La capacité de stockage disponible (y compris des exemples de divers fichiers multimédias) varie en fonction de la taille du fichier, du formatage, des paramètres, du logiciel et du système d’exploitation et/ou des applications logicielles préinstallées, ou du contenu multimédia. La capacité formatée réelle peut varier.

[2] « 3,5 pouces » est le format des disques durs. Il n’indique pas la taille physique du lecteur.

[3] Un gibioctet (GiB) équivaut à 230, soit 1 073 741 824 octets.

[4] La charge de travail est une mesure du débit de données sur une année. Elle est définie comme la quantité de données écrites, lues ou vérifiées par les commandes du système hôte.

[5] Le MTTF/MTBF (temps moyen jusqu’à défaillance/temps moyen entre les défaillances) et l’AFR (taux de défaillance annualisé) ne constituent pas une garantie ou une estimation de la durée de vie du produit ; il s’agit plutôt d’une valeur statistique liée aux taux de défaillance moyens pour un grand nombre de produits, qui peut ne pas refléter avec précision le fonctionnement réel. L’AFR est défini comme le nombre d’heures de fonctionnement annuel divisé par le temps moyen jusqu’à panne. La durée de vie réelle du produit peut varier.

[6] Comparaison entre l’interface SATA 512e modèle « MG11ACA24TE » et la génération précédente « MG10AFA22TE ».

[7] Un mébioctet (MiB) équivaut à 220, soit 1 048 576 octets. Les vitesses de lecture et d’écriture peuvent varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille du fichier.

[8] Les disques durs dotés d’une fonction de sécurité en option peuvent ne pas être disponibles dans les pays où ces disques durs sont interdits ou limités en raison du contrôle des exportations et des réglementations locales.

* Les informations contenues dans ce document, y compris les prix et spécifications des produits, le contenu des services et les coordonnées, sont à jour et considérées comme exactes à la date de l’annonce, mais sont sujettes à changement sans préavis.

* FC-MAMR™ est une marque commerciale de Toshiba Devices & Storage Corporation.

* Les autres noms de sociétés, noms de produits et noms de services peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.