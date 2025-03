Toshiba étend ses services d’évaluation du stockage dans la région EMEA avec un nouveau HDD Innovation Lab

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Toshiba Electronics Europe GmbH a inauguré un nouveau laboratoire d’innovations HDD (HDD Innovation Lab) sur son site de Düsseldorf, en Allemagne. L’installation étend les capacités d’évaluation des disques durs (disques durs) de Toshiba aux clients et partenaires en Europe et au Moyen-Orient, en les aidant à identifier les configurations de disques durs optimales pour leurs applications. Son objectif principal sera l’évaluation des configurations de disques durs pour les systèmes informatiques plus importants tels que les réseaux de stockage (SAN), le stockage en réseau (NAS), les systèmes de surveillance et le stockage cloud.

L’évaluation des disques durs et des architectures spécifiques aux clients est au cœur des capacités du laboratoire. Il fournit une plate-forme pour les activités de preuve de concept et la configuration de configurations d’architecture uniques. Une caractéristique clé du laboratoire est sa capacité à effectuer des analyses comparatives sur diverses architectures. Il rassemble tous les composants essentiels nécessaires à l’analyse comparative des architectures de stockage sur disque dur, tels que différents serveurs, JBoD (Just a Bunch of Disks), châssis, contrôleurs, câbles et logiciels pour les systèmes d’exploitation, la gestion vidéo et le stockage. L’installation est également équipée d’un équipement d’analyse de puissance précis pour les références de consommation d’énergie.

Après l’évaluation, le HDD Innovation Lab fournit des réponses personnalisées aux questions des clients, garantissant ainsi que les informations tirées de tests rigoureux soient partagées efficacement. Elle mènera également des enquêtes internes sur les performances et l’optimisation de ses propres gammes de disques durs. Les résultats, sous forme de livres blancs et de rapports de laboratoire, sont disponibles sur le site Web de Toshiba Storage.

Pour soutenir davantage l’engagement des clients, le laboratoire propose des services supplémentaires tels que l’envoi d’échantillons de prêt pour auto-évaluation. Ce service est disponible pour des quantités plus petites et plus grandes, garantissant que les clients peuvent évaluer minutieusement les appareils dans leur propre environnement.

Toshiba utilisera également ces installations pour organiser des démonstrations en direct d’applications d’entreprise, de surveillance et NAS/SAN lors des prochains salons professionnels, partageant ainsi leurs connaissances et présentant les dernières avancées en matière de solutions de stockage.