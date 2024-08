Toshiba Electronics Europe GmbH présente ses disques durs de surveillance S300 Pro

août 2024 par Marc Jacob

Toshiba Electronics Europe GmbH présente ses disques durs de surveillance S300 Pro de nouvelle génération, répondant aux dernières exigences en matière de stockage de surveillance. Avec des capacités de stockage allant jusqu’à 10 To[1]et une taille de la mémoire tampon[2] doublée, ces disques durs optimisés sont également dotés de la technologie d’enregistrement magnétique conventionnelle (CMR). Cela permet aux intégrateurs de systèmes de surveillance, aux fournisseurs d’installation de systèmes et aux utilisateurs finaux d’enregistrer, de stocker et d’analyser leurs flux vidéo via jusqu’à 64 caméras haute définition (HD)[3].

Les disques durs de surveillance S300 Pro de 3,5 pouces[4] hautement évolutifs, bénéficiant de capacités de 4 To, 6 To, 8 To et 10 To, prennent désormais en charge jusqu’à 24 baies. Cela en fait un excellent choix pour les systèmes d’enregistrement vidéo à grande échelle. Ils offrent ainsi un fonctionnement fiable, même dans les environnements les plus exigeants. De plus, par rapport à la génération précédente, le nouveau S300 Pro offre une vitesse de transfert maximale soutenue atteignant 268 Mo/s[5] et une taille doublée de la mémoire tampon cache qui atteint 512 Mo[6]. Les disques durs S300 Pro réduisent également la consommation d’énergie, offrant ainsi un coût total de possession (TCO) optimal.

Avec un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, une charge de travail annuelle améliorée de 300 To[7] et un temps moyen avant panne (MTTF) pouvant atteindre 1,2 million d’heures[8], le S300 Pro peut répondre aux demandes croissantes d’analyse vidéo des séquences de surveillance critiques. La période de garantie étendue du S300 Pro de nouvelle génération, passant de 3 à 5 ans, démontre la grande durabilité et la qualité d’ingénierie des disques durs Toshiba[9].

Les disques durs de surveillance S300 Pro nouvelle génération seront disponibles au quatrième trimestre 2024.

Remarques :

[1] Définition de la capacité : Un téraoctet (To) = mille milliards d’octets, mais la capacité de stockage réellement disponible peut varier en fonction de l’environnement d’exploitation et du formatage. La capacité de stockage disponible (y compris des exemples de divers fichiers multimédias) varie en fonction de la taille du fichier, du formatage, des paramètres, du logiciel et du système d’exploitation et/ou des applications logicielles préinstallées, ou du contenu multimédia. La capacité réelle formatée peut varier.

[2] Par rapport à la génération précédente de disques durs de surveillance S300 Pro

[3] Le nombre de caméras de surveillance prenant en charge la capacité est défini par la simulation des performances avec des caméras haute définition à un débit de 10 Mbit/s. Les résultats réels peuvent varier en fonction de divers facteurs, notamment les types de caméras installées, les capacités matérielles et logicielles du système, la technologie de compression vidéo utilisée et les variables du système telles que la résolution, les images par seconde et d’autres paramètres.

[4] « 3,5 pouces » désigne le format des disques durs. Ils n’indiquent pas la taille physique du lecteur.

[5] La vitesse de lecture et d’écriture peut varier en fonction du périphérique hôte, des conditions de lecture et d’écriture et de la taille du fichier.

[6] Un mébioctet (MiB) signifie 1 048 576 octets.

[7] La ​​charge de travail est une mesure du débit de données de l’année et elle est définie comme la quantité de données écrites, lues ou vérifiées par des commandes du système hôte.

[8] MTTF/MTBF (Mean Time to Failure/Mean Time Between Failures) ne constitue pas une garantie ou une estimation de la durée de vie du produit ; il s’agit d’une valeur statistique liée aux taux de défaillance moyens pour un grand nombre de produits qui peut ne pas refléter avec précision le fonctionnement réel. La durée de vie réelle du produit peut être différente de celle du MTTF/MTBF.

[9] Un fonctionnement à une température de surface élevée réduira la durée de vie utile du variateur. La condition de fonctionnement recommandée est inférieure à +60°C.

* Les informations contenues dans ce document, y compris les prix et spécifications des produits, le contenu des services et les coordonnées, sont à jour et considérées comme exactes à la date de l’annonce, mais sont sujettes à changement sans préavis.

* Les noms de sociétés, de produits et de services mentionnés ici peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.