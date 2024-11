Toshiba collabore avec PROMISE Technology pour fournir la technologie de stockage de données optimale pour le grand collisionneur de hadrons du CERN

novembre 2024 par Marc Jacob

Toshiba Electronics Europe GmbH présente une nouvelle vidéo qui témoigne de son partenariat réussi avec PROMISE Technology, destiné à fournir des capacités améliorées de stockage de données au CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Le CERN abrite le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde, le Grand collisionneur de hadrons (LHC). La vidéo explore la façon dont cette collaboration a joué un rôle déterminant dans l’accomplissement de la mission du CERN en fournissant des systèmes de stockage robustes et des disques durs de pointe pour soutenir ses recherches révolutionnaires.

Les détecteurs de collision du LHC, qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, génèrent environ 1 To de données par minute, ce qui nécessite un stockage de données robuste et fiable. Depuis 2008, le CERN utilise les boîtiers HDD JBOD VTrak J5800 à 24 baies de PROMISE Technology, certains des premiers systèmes étant encore opérationnels aujourd’hui. Le CERN a également utilisé les disques durs de capacité entreprise de Toshiba, en commençant par des capacités de 4 To[1] il y a plus de dix ans jusqu’aux disques durs de capacité entreprise de la série MG09 de 18 To.

Pendant cette période, les deux sociétés ont aidé le CERN à augmenter la capacité de stockage de son centre de données central, qui envoie ces données à plus de 170 instituts de recherche à travers le monde pour analyse. Aujourd’hui, ce système de stockage a atteint une capacité de plus d’un exaoctet, soit mille pétaoctets ou un million de téraoctets, réalisée avec plus de 120 000 disques durs installés dans plus de 4 000 boîtiers JBOD.

Fort de ce succès, PROMISE Technology a développé un nouveau modèle JBOD à 60 baies, le VTrak J5960. Le système de stockage JBOD intègre la technologie « Greenboost », une suite d’innovations en matière d’économie d’énergie qui peuvent réduire la consommation d’énergie jusqu’à 30 %. Dans le laboratoire d’applications des disques durs, Toshiba a effectué les premiers tests du JBOD à 60 baies de PROMISE Technology avec ses disques durs de 20 To de capacité d’entreprise de la série MG10. Toshiba a alors confirmé les performances de données et de refroidissement ainsi que l’efficacité énergétique. Cela s’aligne sur la tendance mondiale vers des pratiques pour une gestion des données plus durable et plus respectueuse de l’environnement.

À propos de cette réussite de collaboration dans le domaine du stockage de données, Eric Bonfillou, Debuty Group Leader IT Fabric du CERN, déclare : « Dans notre quête pour percer les mystères de l’univers, nous avons besoin de partenaires qui comprennent l’importance du stockage, de la fiabilité et de l’efficacité des données avec une solution conçue pour nos besoins uniques. »

Bien que la vidéo célèbre le travail de collaboration avec le CERN, l’accent reste mis sur les avancées technologiques et l’avenir du stockage des données au sein du centre de recherche. Toshiba et PROMISE Technology s’engagent à fournir des solutions garantissant la poursuite sans interruption des recherches au LHC, contribuant ainsi à notre compréhension de l’univers.