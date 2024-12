Top 5 des prédictions en matière d’observabilité en 2025, par Dynatrace

décembre 2024 par Bernd Greifeneder, CTO et fondateur de Dynatrace

Les avancées rapides de l’IA, l’évolution des réglementations et les pressions liées au développement durable font de 2025 une année charnière pour l’observabilité, stimulant l’innovation et la résilience. Alors que le monde numérique devient de plus en plus complexe, 2025 marquera un point de basculement pour les organisations qui naviguent dans des environnements IT de plus en plus dynamiques et interconnectés.

« L’observabilité, qui est depuis longtemps au coeur des opérations IT, assumera de nouveaux rôles transformateurs. Stimulée par les avancées rapides de l’IA, l’évolution des cadres réglementaires et les pressions croissantes en matière de développement durable, l’observabilité ne sera plus un outil de diagnostic passif. Au contraire, elle conduira à des opérations proactives, automatisées et intelligentes » souligne Bernd Greifeneder, CTO et co-fondateur chez Dynatrace.

Dynatrace explore les principales prédictions en matière d’observabilité pour 2025, mettant en lumière l’impact des avancées en IA, des évolutions réglementaires et des pressions liées au développement durable. ​Ces tendances vont transformer l’observabilité d’un outil de diagnostic passif en un moteur d’opérations proactives, automatisées et intelligentes. ​ Voici les 5 principales tendances clés :

1. Observabilité préventive pour anticiper les perturbations

L’observabilité passera du mode réactif au mode préventif, évoluant vers des écosystèmes interconnectés et autonomes. ​ Ces systèmes, alimentés par l’IA, permettront de prévoir et de prévenir les problèmes avant qu’ils n’affectent les opérations. ​ Par exemple, une entreprise de logistique pourrait utiliser l’observabilité préventive pour identifier les goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement et réacheminer les expéditions avant que des retards ne se produisent. ​ De même, dans le secteur des soins de santé, l’observabilité pourrait prévoir les ralentissements des systèmes pendant les périodes critiques, garantissant ainsi la continuité des soins aux patients. ​ Cette approche proactive deviendra la norme, permettant aux organisations de minimiser les temps d’arrêt et de réduire les frais généraux opérationnels. ​

2. Convergence de l’observabilité et de la sécurité pour une conformité continue ​

En 2025, la conformité évoluera vers un système dynamique en temps réel, piloté par des normes de sécurité et des cadres réglementaires tels que la règlementation DORA et la directive sur la sécurité NIS2. ​ La convergence de l’observabilité et de la sécurité fournira aux organisations des informations unifiées pour assurer la conformité, réduire la collecte de données redondantes et renforcer la détection des menaces et la réponse aux incidents. ​ Par exemple, les systèmes d’IA surveilleront en permanence l’exposition aux menaces pour évaluer les risques et préparer les ajustements de configuration, garantissant ainsi que les organisations maintiennent la conformité sans perturber les opérations. ​

3. Pas de vraie stratégie de développement durable sans observabilité

Le développement durable deviendra une priorité en 2025, car les organisations devront faire face à des demandes d’énergie croissantes de la part des environnements cloud et des opérations pilotées par l’IA. ​ Les plateformes d’observabilité seront essentielles pour surveiller et optimiser la consommation d’énergie des charges de travail d’IA, identifier les inefficacités et permettre une distribution intelligente des workloads. ​ Par exemple, un détaillant international pourrait utiliser l’observabilité pour suivre l’efficacité énergétique de ses centres de données, identifier les ressources sous-utilisées et optimiser l’architecture, réduisant ainsi la consommation d’énergie et les coûts opérationnels tout en respectant les engagements environnementaux. ​

4. De l’importance de l’observabilité de l’IA ​

Avec l’essor des services pilotés par l’IA, l’observabilité deviendra indispensable pour garantir la performance, la fiabilité et l’éthique des décisions prises par l’IA. ​ Les plateformes d’observabilité offriront une visibilité sur les requêtes de l’IA, permettant aux organisations d’identifier les erreurs potentielles, de corriger les biais et de s’assurer que les décisions s’alignent sur les objectifs commerciaux et les normes éthiques. ​ En 2025, l’observabilité jouera un rôle crucial en offrant une visibilité de bout-en-bout et des informations exploitables, permettant aux entreprises de faire évoluer en toute confiance les systèmes d’IA tout en maintenant la responsabilité et en réduisant les risques. ​

5. L’AIOps avancée afin de permettre des opérations préventives et stimuler l’agilité

L’AIOps (opérations informatiques pilotées par l’IA) tiendra enfin ses promesses en 2025 grâce à des avancées permettant aux systèmes d’IA de communiquer et de collaborer efficacement. ​ Cette évolution redéfinira la gestion des opérations informatiques et business, établissant une nouvelle norme pour les opérations préventives. ​ Par exemple, une entreprise gérant des environnements complexes et distribués pourrait utiliser cette approche AIOps avancée pour traiter de manière proactive les goulets d’étranglement potentiels en matière de capacité lors des pics de demande, garantissant ainsi une expérience client fluide tout en minimisant les coûts. ​ Cette résurgence des AIOps redéfinira les critères de l’industrie en matière d’efficacité et de résilience, permettant aux entreprises d’atteindre une agilité sans précédent. ​

En 2025, l’observabilité jouera un rôle crucial dans l’innovation, la compétitivité et la stratégie de développement durable des organisations. ​ Les avancées en IA, les évolutions réglementaires et les pressions liées au développement durable transformeront l’observabilité en un moteur d’opérations proactives, automatisées et intelligentes. ​ Les organisations devront adopter ces nouvelles tendances pour garantir la fiabilité, la résilience et la conformité de leurs opérations, tout en optimisant la consommation d’énergie et en réduisant les coûts opérationnels. ​ L’observabilité deviendra ainsi un élément clé de la stratégie IT, permettant aux entreprises de naviguer avec succès dans un paysage numérique de plus en plus complexe et interconnecté. ​