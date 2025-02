Top 3 des certifications environnementales pour un Datacenter durable

février 2025 par JERLAURE

Un Datacenter performant ne se limite pas à la résilience et à la sécurité : il doit aussi être un modèle de durabilité. Face aux enjeux énergétiques et environnementaux, certaines certifications permettent de structurer une démarche responsable et d’optimiser l’efficacité de vos infrastructures. Découvrez trois certifications incontournables pour un Datacenter plus vert et plus efficient.