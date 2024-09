Thiébaut Meyer, Google Cloud et David Groult, de Google Cloud - Mandiant : Devant la constante évolution des attaques et des technologies, partager l’information et les expertises est plus que jamais nécessaire !

septembre 2024 par Marc Jacob

Pour sa nouvelle participation aux Assises de la Cybrsécurité, Google Cloud présentera Managed Defense for Google Security Operations, les collections privées dans Google Threat Intelligence, ces espaces confidentiels de collaboration entre pairs, ainsi que les dernières fonctionnalités de notre Security Command Center exposées lors de Security Summit d’août. De plus, cette société présentera la dernière édition de notre publication Defender’s Advantage, qui compile les meilleures pratiques et l’état de l’art de la détection et de la protection. Son objectif est de démontrer comment la conjugaison des expertises Mandiant et Google Cloud permettent aux organisations d’être toujours plus pertinentes et efficaces dans leur stratégie de cyber-sécurité. Pour Thiébaut Meyer, Directeur des stratégies de sécurité de Google Cloud et David Groult, Directeur technique Google Cloud Security de Google Cloud - Mandiant Devant la constante évolution des attaques et des technologies, partager l’information et les expertises est plus que jamais nécessaire.

Thiébaut Meyer

David Groult

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Thiébaut Meyer et David Groult : Nous sommes d’abord ravis de participer cette année encore aux Assises. Sur notre stand, nous présenterons les toutes dernières solutions, notamment celles annoncées lors de la dernière édition de mWise fin septembre : Managed Defense for Google Security Operations, les collections privées dans Google Threat Intelligence, ces espaces confidentiels de collaboration entre pairs, ainsi que les dernières fonctionnalités de notre Security Command Center exposées lors de notre Security Summit d’août.

Nous partagerons aussi la dernière édition de notre publication Defender’s Advantage, qui compile les meilleures pratiques et l’état de l’art de la détection et de la protection, de façon très concrète.

Nous parlerons également (et beaucoup !) d’intelligence artificielle générative, notamment de Gemini, pour expliquer comment nous l’utilisons pour mieux détecter les menaces, alléger la charge des équipes śecurité et protéger les organisations, et pourquoi l’IA n’est pas une mauvaise chose… du tout. Nous serons aussi ravis d’échanger sur les bonnes pratiques et les mesures pour sécuriser les applications d’IA.

Enfin, nous n’éluderons pas la question du contrôle des données, notamment au travers des enjeux de localisation toujours plus soutenus.

En résumé, nous comptons bien montrer et démontrer comment la conjugaison des expertises Mandiant et Google Cloud permettent aux organisations d’être toujours plus pertinentes et efficaces dans leur stratégie de cyber-sécurité, et surtout rencontrer nos clients et partenaires.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Thiébaut Meyer et David Groult : Cette année, nous donnons la priorité aux retours d’expérience de nos clients, comment ils anticipent les attaques, et comment ils mettent en place la stratégie de cybersécurité la plus pertinente, selon leur activité. Nous aurons les témoignages de deux références de leurs secteurs, l’automobile et les médias.

GS Mag : Comment allez-vous aider les entreprises à se mettre en conformité avec NIS2 ?

Thiébaut Meyer et David Groult : La transposition de NIS 2 en droit français ne devrait pas tarder. Nous abordons la directive NIS2 sous deux angles. D’une part nous mettons à disposition de nos clients une plate-forme de services cloud sécurisée et résiliente. D’autre part, nous partageons avec eux notre vision de la sécurité et des bonnes pratiques - que l’on parle d’infrastructure, de développement logiciel ou d’analyse de la menace - pour les accompagner dans leur propre conformité.

La transposition de la directive dans les États membres est en cours. Nous espérons que ces textes seront cohérents entre eux, mais également avec les réglementations existantes ou encore avec les différents standards internationaux.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Thiébaut Meyer et David Groult : Nous continuons d’intégrer l’IA, générative ou “traditionnelle”, dans nos solutions, avec une double approche. Nous nous assurons que les données utilisées par nos clients et les résultats restent sous leur contrôle, de manière localisée et sécurisée. De plus, nous utilisons tout le potentiel de l’IA générative pour accroître les capacités de défense et de protection, et augmenter ainsi l’efficacité des équipes de sécurité.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Thiébaut Meyer et David Groult : Notre stratégie est de faire équipe avec nos clients et nos partenaires de l’écosystème de façon ouverte, responsable, à travers une approche de “destin partagé”. Nous continuerons à soutenir les équipes cyber de nos clients avec nos solutions de sécurité qui s’appuient sur notre savoir-faire de gestion de la donnée, la puissance de l’IA et, bien sûr, toute notre expertise.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Thiébaut Meyer et David Groult : Nous allons bien entendu reprendre le message des Assises : Ensemble !

Devant la constante évolution des attaques et des technologies, partager l’information et les expertises est plus que jamais nécessaire. Ensemble, cela veut dire également travailler en équipe et mobiliser les différentes fonctions de l’entreprise pour les placer au cœur de la stratégie de cybersécurité.