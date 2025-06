The Royal Marsden NHS Foundation Trust tire avantage de l’IA pour repousser les limites de la recherche sur le cancer grâce à NTT DATA et CARPL.ai

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

The Royal Marsden NHS Foundation Trust, l’un des centres d’oncologie et de cancérologie spécialisés les plus renommés au monde, annonce un partenariat avec NTT DATA, fournisseur leader d’infrastructures et de services informatiques, et CARPL.ai, une plateforme leader dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et des opérations de machine learning (MLOps) appliquées à l’imagerie d’entreprise. Ces trois acteurs ont conçu et mis au point ensemble un service avancé d’analyse de radiographies alimenté par l’IA, afin de développer et d’évaluer l’impact de l’IA dans le domaine de l’imagerie médicale, dans le but de révolutionner la recherche sur le cancer et, à terme, d’améliorer la prise en charge des patients.

Depuis plusieurs années, l’imagerie médicale couplée à la contribution potentielle de l’IA sont reconnues pour améliorer la rapidité et la précision de la détection des biomarqueurs. Bénéficiant d’un financement sur trois ans accordé par le National Institute for Health and Care Research (NIHR) au Royaume-Uni, ce service sera exploité dans le cadre des recherches de The Royal Marsden et de l’Institute of Cancer Research (ICR), aussi que pour des projets qui font l’objet d’une collaboration avec d’autres équipes de chercheurs. Cette initiative se concentre sur le développement et l’examen d’algorithmes d’IA visant à améliorer la précision de l’évaluation des cancers, notamment les sarcomes, les cancers du poumon, du sein, du cerveau et de la prostate. Elle devrait permettre de réduire les temps de réponse, de poser des diagnostics plus précis et de proposer des traitements plus adaptés.

Le service s’exécute sur une plateforme d’imagerie médicale MLOps, conçue et opérée par NTT DATA. Dans ce but, NTT DATA a développé une solution de puissance calcul d’IA sur mesure en tirant avantage de serveurs Dell extrêmement performants et en exploitant la capacité de traitement de GPU de dernière génération. Tout cela est orchestré par la plateforme CARPL.ai, qui facilite les tests et la gestion d’algorithmes d’IA et inclut un large éventail de modèles d’IA dans le domaine de la radiologie.

NTT DATA offre également des services de conseil spécialisés en matière d’IA pour l’imagerie, aidant ainsi les chercheurs du Royal Marsden à tester et à évaluer de nouveaux outils d’IA dans des conditions cliniques réelles, tout en tirant le plus d’enseignements et de valeur possible des algorithmes développés en interne ou proposés sur le marché.

« L’IA représente un levier potentiel majeur afin de permettre aux médecins cliniciens de diagnostiquer et de prendre en charge les cancers plus tôt et avec plus de précision, » affirme Dow-Mu Koh, Professor in Functional Cancer Imaging and Consultant Radiologist in Functional Imaging chez The Royal Marsden. « En partenariat avec NTT DATA et CARPL.ai, nous avons créé un environnement de recherche évolutif qui permet d’explorer tout le potentiel de l’IA en toute sécurité et qui pourrait contribuer à révolutionner le diagnostic et le traitement du cancer au sein du réseau hospitalier du NHS. »

Karin Smyth, ministre d’État en charge de la santé au Royaume-Uni, déclare : « Le plan décennal que nous appliquons a pour objectif de moderniser le NHS, en remplaçant les systèmes obsolètes par des solutions numériques de pointe. Même si cette initiative n’en est qu’à ses débuts, c’est exactement le type de collaboration entre le NHS, le secteur privé et le milieu universitaire qui permettra de bâtir des services de santé à l’épreuve des futurs défis. La détection précoce de la maladie contribue à sauver des vies et des innovations comme l’IA vont transformer la manière dont le cancer est diagnostiqué et traité – permettant ainsi aux patients de bénéficier d’une prise en charge plus rapide et plus efficace. »

Selon Mike Lewis, Professor and Scientific Director for Innovation du NIHR : « Le cancer est l’une des maladies les plus meurtrières au Royaume-Uni. Cela doit changer. Ce financement sur trois ans permettra aux chercheurs de repousser les limites des technologies d’IA appliquées à la détection et au diagnostic du cancer. Ce service augmenté par l’IA se positionne à la pointe de la recherche sur le cancer. Il va transformer le traitement de la maladie, fournir davantage d’assistance aux personnels du NHS et, à terme, changer la vie des patients. Il s’agit d’un nouvel exemple de la manière dont la recherche financée et soutenue par le NIHR permettra d’offrir aux patients la meilleure prise en charge possible lorsqu’ils en ont besoin. »

Tom Winstanley, Chief Technology Officer at NTT DATA UK & Ireland, commente : « Ce service est un parfait exemple pratique d’innovation responsable, car il s’appuie sur une exploitation de l’IA éthique et sécurisée dans le domaine de la santé. Nous sommes très fiers d’apporter notre soutien à The Royal Marsden afin de repousser les limites de la recherche sur le cancer. »

Une fois le service en place, les équipes de chercheurs du Royal Marsden pourront évaluer une large gamme de modèles d’IA portant sur différents types de cancers. Ces études permettront de tirer des enseignements cruciaux concernant la manière dont l’IA peut encourager la prise décisions cliniques et contribuer à façonner les approches futures en matière de diagnostic et de traitement. Grâce à l’interface centralisée de CARPL.ai et aux outils de monitoring intégrés, les équipes de chercheurs seront également en mesure de suivre la performance des modèles au fil du temps, ce qui permet d’accélérer les boucles de feedback entre le développement et le déploiement – une étape cruciale en vue d’une véritable mise en œuvre clinique. NTT DATA poursuivra sa collaboration étroite avec The Royal Marsden afin d’apporter son soutien à cette prochaine étape de la recherche, qui, à terme, devrait permettre d’améliorer la prise en charge du cancer et le pronostic vital des patients.