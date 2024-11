Thales présente sa solution d’IA générative dédiée aux SOC

novembre 2024 par Marc Jacob

GenAI4SOC permet d’accélérer la détection et de s’adapter aux évolutions rapides du paysage de la menace. Doté de cette solution, le SOC est en capacité d’être plus réactif face à une menace Zero-Day et aux vulnérabilités exploitables, pour rapidement construire, déployer et industrialiser des règles de détection associées.

Pour offrir des solutions de détection et de réponse aux cyberattaques, Thales s’appuie sur ses Centres Opérationnels de Sécurité, les SOC, véritables sentinelles des infrastructures, fonctionnant en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces centres permettent une surveillance quotidienne des systèmes d’information confiés et, en cas d’incidents, des réponses coordonnées en vue d’actions de remédiation.

Répartis dans le monde entier, les SOC de Thales détectent et analysent en temps réel les menaces, facilitent la réponse appropriée, et vérifient la conformité des infrastructures aux politiques de cybersécurité ainsi qu’aux réglementations en vigueur.

La solution GenAI4SOC assiste l’analyste au moyen de réponses détaillées et vérifiables :

Génération en langage naturel de ce que l’outil a compris de la menace, se basant également sur les rapports de renseignement d’intérêt cyber (Cyber Threat Intelligence - CTI).

Elaboration d’une stratégie pour mieux détecter la menace.

Génération d’un règle technique fournie à l’opérateur qui dialogue avec le chat, ce dernier se nourrit de technique de « Reinforcement Learning with Human Feedback » (RLHF / apprentissage renforcé grâce au retour de l’opérateur) pour proposer une règle de détection.

Cette solution Thales de génération d’IA dédiée aux SOC s’appuie sur une base de connaissance de cybersécurité souveraine alimentée par différentes sources de Thales (Cyber Threat Intelligence ou renseignement d’intérêt cyber, bibliothèque de règles de détection, veille de vulnérabilités), en particulier centrées sur les activités civiles critiques (finances, assurances, automobile, industrie, énergie), les activités de défense, aéronautiques et spatiales.