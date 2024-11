Thales partenaire du premier projet européen pour une IA souveraine de cyberdéfense embarquée

novembre 2024 par Marc Jacob

L’objectif de ce projet européen, d’une durée de 3 ans et demi, est de concevoir une IA dotée d’une capacité de réaction autonome ou semi-autonome, qui protège les systèmes embarqués, tels que les calculateurs de bord et les systèmes de lutte électromagnétique des avions de combat, contre les cyberattaques dont la sophistication est croissante au cours des conflits de haute intensité.

Il s’agit du premier projet européen structurant, répondant au concept de l’OTAN d’agent autonome de cyberdéfense (AICA)1.

Thales assure la coordination technique du projet, dont la coordination générale est assurée par CR14 en Estonie. Ce projet fait l’objet d’un financement de la Commission européenne.

Ce projet du FED intervient alors que trois défis majeurs s’imposent aux forces armées aujourd’hui : les surfaces d’attaque sont grandissantes du fait de la numérisation du champ de bataille ; la chaîne de détection-réponse de cyberattaque nécessite une automatisation en raison de l’usage accru de systèmes autonomes tels que les drones ou les robots ; et l’exploitation de l’IA se généralise pour lancer et contrer des attaques cybernétiques.

En réponse à l’appel à projets du Fonds Européen de Défense 2023 relatif au développement d’agents IA déployables autonomes1, Thales a présenté une proposition innovante, reposant sur l’entraînement d’agents de cyberdéfense intelligents capables d’identifier, protéger, détecter et répondre aux cyber-menaces en temps réel dans les cinq milieux d’opérations militaires2 : air, terre, mer, espace et cyberespace.

Le Groupe dirigera également le projet de développement d’un prototype d’aéronef, mettant en œuvre des agents d’IA frugale, qui assureront la défense d’équipements de guerre électronique embarqués dans des aéronefs de combat. Ce dispositif sera testé dans le cadre de scénarios intégrant des menaces cyber-électromagnétiques et des attaques d’IA antagoniste avancées, mettant en oeuvre notamment la solution Cybels Analytics de Thales.

L’IA fait l’objet d’une utilisation croissante sur les théâtres d’opérations, qu’il s’agisse d’accroître les performances de détection d’un radar de défense aérienne, d’aider à la planification d’une mission tactique ou, à termes, d’assigner des missions à un essaim de drones et de robots. Cette IA se doit d’être fiable, robuste et cybersécurisée pour éviter son exploitation par l’ennemi quel que soit le milieu : terre, mer, air, espace et cyberespace. Cette menace est traitée grâce à l’intervention de l’unité de « Friendly Hackers » de Thales qui conduira une batterie d’attaques d’IA antagoniste et définiront les contre-mesures adaptées afin que les agents IA de cyberdéfense ne deviennent pas eux-mêmes des cibles.

Avec plus de 5 800 experts dans 68 pays, Thales intervient à tous les niveaux de la chaîne de valeur : Identifier, Protéger, Détecter, Répondre, Rétablir, dans les secteurs civil et de la défense. Thales développe notamment des produits souverains comprenant des chiffreurs et des sondes pour protéger les systèmes d’information critiques des Etats et des institutions et des produits de cyber détection souveraine pour systèmes embarqués. Partenaire de confiance du système de navigation par satellite Galileo, Thales dispose de laboratoires de chiffrement nationaux en Europe et fournit aux pays membres de l’OTAN le seul chiffreur IP tactique de niveau « Cosmic Top Secret ». Enfin, Thales est le partenaire stratégique des ministères de la défense allemand, britannique, français et belge pour la construction et le transfert des infrastructures de gestion des clés.

L’intelligence artificielle chez Thales

Thales est un acteur clé d’une IA de confiance, cybersécurisée, transparente, explicable et éthique, mise au service des forces armées, des avionneurs et des opérateurs d’infrastructures critiques. Le Groupe emploie plus de 600 experts IA, et une centaine de doctorants poursuivent chaque année leurs recherches dans ce domaine.

Organisés au sein de l’accélérateur IA de Thales, comprenant AI Lab pour la recherche, AI Factory pour les systèmes (incluant les systèmes de soutien à la prise de décision) et AI Sensors pour les sonars, les radars, les systèmes radio et l’optronique, ces experts contribuent à intégrer l’IA dans plus d’une centaine de produits et de services proposés par Thales.

Mettant à profit les technologies de pointe utilisées pour les capteurs et les systèmes, les capacités de Thales en matière d’IA répondent à l’éventail complet des besoins dans les secteurs de la défense, de l’aérospatial, de la cybersécurité et de l’identité numérique. Cette IA de confiance répond aux exigences de sécurité et de souveraineté des clients de Thales, permettant d’améliorer l’analyse des données et la prise de décision humaine, d’accélérer la détection, l’identification et la classification des objets ou des scènes d’intérêt, en tenant compte des contraintes spécifiques, telles que la cybersécurité, l’embarquabilité et l’efficacité dans les environnements critiques. En 2023, le Groupe figure en tête, en Europe, dans le classement des déposants de brevets dans l’IA des systèmes critiques.

