Thales ouvre un nouveau centre dédié à la cybersécurité à Rennes

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Thales , inaugure son nouveau centre de cyberdéfense à Rennes, implanté au cœur de l’écosystème cyber breton. Il accueillera à terme près de 200 experts, à proximité de l’ANSSI, et viendra ainsi renforcer les équipes de cybersécurité actuellement basées à La Ruche. Thales répond ainsi à la montée en puissance des menaces cyber et des conflits hybrides ainsi qu’aux besoins croissants des Armées en matière de sécurisation des systèmes d’information critiques.

Renaud Labelle, sous-directeur adjoint de l’ANSSI, Olivier Mangeot, Responsable pôle cyber, DGA, Pierre Jeanne, VP activités cybersécurité souveraine de Thales, Christophe Salomon, Directeur général adjoint en charge des systèmes d’information et communication sécurisés, Thales, Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne Général, Aymeric Bonnemaison, commandant de la cyberdéfense (COMCYBER)

Le 6 mars 2025, Pierre Jeanne, Vice-Président des activités de cybersécurité souveraine, et Christophe Salomon, Directeur général adjoint, Systèmes d’Information et Communication Sécurisés, ont inauguré à Rennes le centre de cybersécurité souveraine de Thales, en présence de représentants de la Région Bretagne, du COMCYBER, de l’ANSSI, de la DGA, et le Pôle d’Excellence Cyber.

Ce renforcement de la présence de Thales à Rennes permettra au Groupe de contribuer à la posture défensive et résiliente de la France, telle qu’elle a été énoncée dans la Loi de Programmation Militaire 2024-2030. Celle-ci accorde une importance majeure à la cyberdéfense, élevée au rang de priorité stratégique, grâce à l’appui d’un écosystème cyber public et privé dynamique.

Un investissement majeur pour renforcer les activités de cyberdéfense du Groupe

Un espace hautement sécurisé, sur près de 4 hectares à proximité de l’ANSSI, accueille des locaux classifiés, et vient compléter les activités de cybersécurité souveraine de Thales à Cholet, Toulouse et Gennevilliers, en mettant un accent particulier sur la lutte informatique défensive.

Les innovations au cœur de la cyberdéfense de demain

Lors de cette inauguration, les participants ont assisté à plusieurs démonstrations de l’expertise de Thales dans le domaine de la cyberdéfense :

• Lutte Informatique Défensive (LID) : une plateforme innovante d’analyse avancée, Cybels Analytics, intégrée au Nexium Defense Cloud, permettant une détection rapide et exhaustive des cyberattaques, en temps réel. Cette technologie renforce la capacité des forces armées à s’adapter aux menaces émergentes, en accélérant leurs déploiements et en améliorant leur réactivité tactique.

• Data Centric Security : un concept de cybersécurité adopté par l’OTAN, qui met l’accent sur la protection des données elles-mêmes plutôt que du simple réseau, grâce à des solutions de chiffrement avancées.

• Protection des communications et des données sensibles : une démonstration conjointe avec les équipes de SECLAB, entreprise spécialisée en cybersécurité, illustrant les dernières avancées en matière de sécurisation des flux d’informations dans un contexte militaire.

• Evaluation de la sécurité de l’IA : une démonstration du CESTI (Centre d’évaluation de la sécurité des technologies de l’information) de Thales, sur l’évaluation de solutions d’intelligence artificielle appliquées à la reconnaissance de véhicules. Le CESTI, reconnu mondialement, identifie les failles de sécurité des systèmes électroniques.

Thales en Bretagne : un ancrage historique et stratégique

Implantée en Bretagne depuis 1983, Thales y joue un rôle majeur dans les domaines de la cybersécurité, des services numériques, des systèmes de mission de défense et de la microélectronique, et emploie dans la région 3050 collaborateurs répartis sur six sites, à Brest, Rennes et Étrelles. Le groupe est un acteur clé du Pôle d’Excellence Cyber et collabore étroitement avec l’ANSSI, la DGA et les start-up locales pour développer des solutions de cyberdéfense de pointe. En 2019, Thales a créé La Ruche pour répondre aux besoins critiques du ministère des Armées en matière de lutte contre les cybermenaces, regroupant plusieurs dizaines d’experts cyber.

Thales, acteur de référence dans la cybersécurité civile et de défense

Thales intervient à tous les niveaux de la chaîne de valeur, offrant la proposition de valeur la plus complète du marché : Identifier, Protéger, Détecter, Répondre, Rétablir. L’offre de Thales s’articule autour de trois gammes de produits et services :

1. Produits souverains comprenant des chiffreurs et des sondes pour protéger les systèmes d’information critiques des Etats et des institutions.

2. Produits de sécurité globaux autour de sa plateforme de protection des données, de gestion des identités, des accès et des applications. Thales aide les entreprises à découvrir et à protéger les données sensibles partout, à en gérer l’accès et à sécuriser tous les chemins qui y mènent.

3. Une suite complète de services de cybersécurité, qui comprend l’évaluation des menaces et des risques, la formation et la simulation, la détection et la réponse aux attaques et les projets d’intégration.

Dans le cadre de sa stratégie, Thales s’est considérablement renforcé dans la cybersécurité au cours des dernières années, en élargissant sa présence géographique et son offre, afin d’atteindre une taille critique, notamment grâce à l’acquisition de Gemalto et d’Imperva. Aujourd’hui, Thales figure parmi les cinq premiers acteurs mondiaux de la cybersécurité, avec plus de 5 800 experts cyber et une présence dans 68 pays.