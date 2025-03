Thales et SES démontrent la compatibilité des formes d’ondes antibrouillage sécurisées avec les satellites défilants à orbite moyenne (MEO)

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

En octobre 2024, Thales et SES ont fait la démonstration, pour la première fois, de la compatibilité du Modem21 avec les satellites O3b mPOWER de SES, témoignant ainsi de la capacité du Modem21 à fonctionner sur des constellations MEO commerciales.

L’hybridation des moyens de communication entre moyens souverains et commerciaux représente un enjeu majeur de supériorité pour la connectivité des armées. Afin de parvenir à cet objectif, les Etats hybrident leur capacité spatiale entre satellites souverains et satellites commerciaux. À travers cette démonstration du Modem21 sur les satellites O3b mPOWER de la constellation MEO de SES, Thales offre des perspectives de développement capacitaire en environnements hybrides, multi-bandes et multi-opérateurs, pour répondre aux besoins des forces armées. Déjà déployé sur les théâtres d’opérations pour permettre aux postes de commandement de communiquer de façon sécurisée, le Modem21, sélectionné par l’OTAN depuis une dizaine d’années, est devenu un véritable standard : le STANAG 4606 (pour Standardization Agreement 4606).

Son protocole à la technologie disruptive a été sélectionné par une dizaine d’Etats dans le monde.