Thales et BCG annoncent leur partenariat

octobre 2024 par Marc Jacob

Thales et BCG annoncent la signature d’un partenariat stratégique proposant aux grandes entreprises l’appui d’une expertise technique en matière de cybersécurité assurée par un spécialiste mondial dans le domaine, associée à celle du pionnier en stratégie et en transformation d’entreprise.

La cybersécurité fait désormais partie des préoccupations majeures des dirigeants avec 44 % des entreprises interrogées déclarant avoir été victimes d’une violation de données, d’après le Cloud Security Study 2024 de Thales.2 Les dépenses liées à la sécurité du cloud dépassent désormais toutes les autres catégories de dépenses en matière de sécurité.

Pour répondre à la recrudescence des menaces et des attaques dans la sphère numérique, les entreprises contribuant pour certaines d’entre elles à la souveraineté des Etats doivent se doter d’outils et de procédures cyber parmi les plus exigeants.

Dans cette offre commune avec BCG, Thales intègre le plus haut niveau d’expertise du Groupe au service de ses clients, et s’appuie à la fois sur 40 ans d’expérience en cybersécurité, près de 6000 experts et développeurs et sur des solutions toujours plus innovantes, dotées des technologies avancées d’IA et de cryptographie post-quantique. Expert en architecture de cybersécurité, Thales dispose également de capacités de protection des données, des infrastructures industrielles et des systèmes d’information de l’entreprise. Les Services de Détection et de Réponse aux attaques délivrés par Thales depuis ses onze centres opérationnels de cybersécurité, répartis dans le monde, permettent de détecter 24h/24 les attaques et d’y répondre au moyen de forces d’intervention rapide.

L’offre commune de gestion de crise et de réponse à incident de Thales – BCG répond en trois volets aux besoins essentiels des grandes entreprises :

• Une préparation à la crise de haut niveau pour évaluer la posture de cybersécurité du groupe, identifier les marges de progression en matière de capacités cyber et les priorités de traitement des risques.

• Des exercices sur mesure pour tester les capacités de gestion de crise et fournir des recommandations exploitables, garantissant un niveau de préparation adapté à toutes les parties-prenantes.

• La mise à disposition d’une équipe de gestion de crise prête à intervenir immédiatement pour fournir des conseils opérationnels, venir en soutien de la cellule de crise et du Comité exécutif, coordonner la prise de décision, prioriser les actions urgentes, neutraliser et contenir les attaques jusqu’à apporter un soutien technique et commercial et à mettre en œuvre une évaluation post-mortem de l’incident.

Thales est expert en sécurité des systèmes industriels et critiques, déployant plus spécifiquement son offre dans les domaines du transport, de l’aéronautique, de la défense, des administrations gouvernementales et de la finance. Spécialiste en renseignement de la menace cyber, Thales bénéficiera par ailleurs de l’expertise sectorielle du BCG pour nourrir ses modèles de prédiction et d’analyse.