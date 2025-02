Thales dévoile son rapport sur les tendances cyber 2025

février 2025 par Thales

Une sophistication accrue des attaques et une menace croissante pour les entreprises : les principales tendances en cybersécurité pour 2025

Ransomware ciblé et extorsion : les cybercriminels perfectionnent leurs stratégies en exploitant les données sensibles des entreprises pour maximiser leurs gains financiers.

Vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement : les attaques se multiplient contre les fournisseurs et partenaires, mettant en danger l’ensemble des écosystèmes commerciaux.

Exploitation des objets connectés (IoT) : avec la prolifération des appareils connectés, les hackers disposent d’un terrain d’attaque élargi, nécessitant une protection renforcée des réseaux.

Menaces émanant d’acteurs étatiques et hacktivistes : l’espionnage et la déstabilisation politique deviennent des stratégies clés pour certains États, tandis que les hacktivistes exploitent les failles pour amplifier leurs messages idéologiques.

Intelligence artificielle, opportunités et risques : l’IA est un levier majeur aussi bien pour les attaquants que pour les défenseurs. Son usage dans les cyberattaques nécessite des contre-mesures adaptées.

Failles logicielles et exploitation des vulnérabilités : les attaques ciblant les logiciels open-source et les failles non corrigées demeurent une préoccupation majeure.

Face à cette montée en puissance des cybermenaces, une approche adaptative et multi-couches est essentielle. L’adoption de nouvelles technologies, une surveillance continue des systèmes d’information et OT et une collaboration accrue entre les secteurs public et privé seront des piliers incontournables pour préserver l’intégrité des systèmes informatiques.