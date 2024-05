Thales assure la transformation du système d’identité national de Maurice avec une solution numérique innovante

mai 2024 par Marc Jacob

Le bureau du Premier ministre mauricien a confié au consortium dirigé par Thales - comprenant le principal fournisseur IT de Maurice, Harel Mallac Technologies (HMT) - la mise en place d’un dispositif national d’identité, innovant et complet. Ce projet a pour but d’améliorer les services proposés aux citoyens et de renforcer la sécurité de leur identité. Il représente une étape clé vers une transformation numérique nouvelle génération, pleinement alignée sur la stratégie numérique du pays à l’horizon 2030.

Cet ambitieux effort de modernisation s’appuie sur l’expérience acquise par Thales dans le cadre de 300 projets gouvernementaux dans le monde entier, et garantit l’association de technologies innovantes en vue d’une implémentation rapide et d’une exécution fiable des projets. Le partenariat à long terme apporte un soutien éprouvé et spécialisé dans toutes les étapes clés du programme d’identité, de l’enregistrement des citoyens à la délivrance d’une pièce d’identité physique et de son compagnon numérique. Cette approche complète anticipe les évolutions futures et répond efficacement aux menaces de fraudes à l’identité.

Dans le cadre de ce contrat de dix ans, Thales fournit un système de gestion des identités robuste et modulaire permettant d’émettre en toute sécurité des cartes d’identités innovantes et un compagnon mobile, le portefeuille d’identité numérique. Cette solution garantit une confiance et une confidentialité complète des interactions quotidiennes entre les organismes publiques et les citoyens. L’expérience utilisateur est au cœur de cette modernisation, illustrée par un riche éventail de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services.

Le parcours du citoyen commence par un processus d’inscription parfaitement fluide qui peut être réalisé en ligne à domicile, afin de gagner du temps. Une fois inscrit, le citoyen recevra une nouvelle carte d’identité électronique intégrant les dernières technologies et dispositifs de sécurité de Thales, y compris la photo couleur haute résolution1 permettant de lutter efficacement contre la falsification et le vol d’identité. Pour plus de facilité, des bornes en libre-service seront installées dans des espaces dédiés afin de permettre aux utilisateurs de mettre à jour les informations de leur carte d’identité (comme leur nouvelle adresse) et de gérer le code PIN associé aux certificats numériques stockés dans leur carte.

Les citoyens peuvent également activer leur portefeuille d’identité numérique, une application mobile sécurisée où ils peuvent stocker et partager en toute confidentialité des documents d’identité numériques. Dans un premier temps, le portefeuille comprendra des versions numériques de la carte d’identité puis d’autres documents officiels tels que des certificats de naissance et de mariage. Ceux-ci pourront ensuite être partagés en ligne ou en présentiel. Les citoyens pourront également signer numériquement des documents avec un certificat unique et se connecter aux services gouvernementaux en ligne à l’aide de leur portefeuille numérique. Pour les prestataires de services (administrations publiques, banques, commerces, universités, etc.), il s’agit d’un moyen plus simple et plus sûr de vérifier les identités. Le contrôle des citoyens sur leurs données à caractère personnel est garanti grâce à des mécanismes rigoureux de confidentialité de données et de gestion du consentement.

La production de cartes d’identité mauriciennes bénéficiera du plan d’action de développement durable mis en place par Thales. Ce plan vise à réduire l’empreinte carbone de ses sites de production en utilisant 100 % d’électricité renouvelable, en optimisant la consommation d’énergie et en minimisant les déchets. En complément, le projet de Maurice s’inscrit dans le cadre du programme de Thales qui soutient des initiatives2 durables dans le monde entier (sélectionnées en collaboration avec ‘Climate Impact Partner’) en compensant les émissions de carbone de toutes ses solutions de voyage et d’identification.

Le 26 février 2024, lors du lancement officiel de la carte d’identité nationale au ‘Sir Harilal Vaghjee Memorial Hall, Government Centre’ à Port Louis, il a été déclaré que : « La modernisation du système actuel, grâce à une technologie sophistiquée et de nouvelle génération, permettra la mise en place de nouveaux services tout en renforçant la sécurité et la commodité des citoyens. Le système d’identification de nouvelle génération servira de fondation à la transformation numérique du pays ; il bénéficiera à toutes les parties prenantes et favorisera la croissance économique. »

« En apportant la complémentarité du compagnon numérique à la carte d’identité physique, Maurice réunit le meilleur des deux mondes, offrant ainsi la combinaison optimale de sécurité et de commodité » déclare Youzec Kurp, vice-président solutions d’identité et de biométrie chez Thales . « Le nouveau système d’identification de Maurice est l’un des plus sophistiqués et marque la première mise en œuvre d’un portefeuille d’identification numérique entièrement interopérable en Afrique, conformément aux normes internationales ISO. Cela place Maurice parmi les pays pionniers en matière de solutions d’identité sur le plan mondial. »

1 Le nouveau document électronique intègre la dernière génération de logiciel embarqué ainsi que des fonctionnalités physiques de pointe telles que la technologie Thales Colour Laser Shield (portrait couleur haute résolution) assurant une protection inégalée contre la contrefaçon pour les documents vierges et personnalisés, True Vision (image UV en couleur réelle haute résolution), un élément de fenêtre transparent avec l’image fantôme du titulaire et des fonctionnalités tactiles Secure Surface 3D combinant mouvement et réflexion de la lumière.

​2 Exemple de projets soutenus en 2023 : Vichada Afforestation en Colombie, Aqua Clara Water Filters au Kenya, Renewable Energy Portfolio à l’échelle mondiale.