Thales annonce deux nominations ​au Conseil d’administration

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Sur proposition de Dassault Aviation, Valérie Guillemet devient administratrice de Thales en remplacement de Charles Edelstenne, qui a mis fin à son mandat le 9 janvier 2025. Elle exercera son mandat pour la durée restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2025.

En outre, Eric Trappier succède à Charles Edelstenne en qualité de membre du Comité Stratégique & RSE et Valérie Guillemet succède à Eric Trappier en qualité de membre du Comité de la gouvernance et des rémunérations.

Enfin, à la suite de nouvelles désignations par les organisations syndicales des deux administrateurs représentant les salariés, Anne-Marie Hunot-Schmit est renouvelée en cette qualité et Stéphane Jubault succède à Nadine Relier-David, pour une durée de 4 ans à compter du 9 décembre 2024. Stéphane Jubault est nommé membre du Comité Stratégique & RSE et Anne-Marie Hunot-Schmit demeure membre du Comité d’audit et des Comptes et du Comité de la gouvernance et des rémunérations.

Valérie GUILLEMET

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (Sup’aero), Valérie Guillemet débute sa carrière chez Dassault Aviation en 1988 en tant qu’ingénieur aérodynamicien puis ingénieur de synthèse aérodynamique au Bureau d’études.

En 1995, Valérie Guillemet devient Responsable des Systèmes Mirage 2000, avant de prendre la tête, en 1999, du service Systèmes Série. En 2008, elle est nommée Chef de l’Unité de Production Rafale, puis Chef de l’Unité de Production Falcon 7X/8X en 2011.

En 2014, Valérie Guillemet prend le poste de Directrice adjointe de l’établissement de Mérignac en charge de la Production. L’année suivante, elle devient Directrice de l’établissement de Mérignac.

Depuis juillet 2019, Valérie Guillemet est Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité de Direction de Dassault Aviation.

Valérie Guillemet est Présidente de la Commission des Relations de Travail du GIFAS et membre du Conseil d’administration de l’ISAE-Supaero. Elle est également Chevalier de la Légion d’Honneur et médaillée de l’Aéronautique.

Stéphane JUBAULT

Titulaire d’un baccalauréat technique et d’un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) BTS électronique, Stéphane Jubault débute sa carrière en 1986 comme technicien de maintenance puis dessinateur d’étude avant de devenir, en 1990, technicien de réparation d’instruments de planches de bord au sein de la Société Vendômoise d’Avionique, filiale de la division aéronautique de Thomson-CSF, basée à Vendôme. Il y exerce ensuite, à compter de 2007, des fonctions de technicien Méthode industrielle pendant plusieurs années, avant de prendre des responsabilités syndicales.