Thales accompagne Michelin dans la sécurisation et la monétisation de son logiciel de simulation

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Connu comme l’un des plus importants, des plus anciens et des plus respectés fabricants de pneumatiques au monde, équipant toutes sortes de véhicules allant des bicyclettes aux navettes spatiales, Michelin s’oriente aujourd’hui vers les revenus issus des logiciels. Parmi les offres logicielles de Michelin, TameTire permet aux constructeurs automobiles et aux écuries de course de simuler, avec une grande précision, les performances des pneus en conditions réelles.

S’appuyant sur des algorithmes complexes, TameTire prédit les comportements des pneus en réaction à diverses contraintes - forces, couples et températures -, aidant ainsi les constructeurs automobiles à produire des modèles plus maniables à des coûts plus bas. Il permet également aux écuries de course automobile de tester et de perfectionner la configuration de leurs véhicules plus facilement et de manière plus sécurisée.

TameTire n’est pas le seul produit de simulation que Michelin déploie et protège grâce à la plateforme Sentinel de Thales. D’autres s’ajoutent à la liste, notamment le logiciel Canopy qui permet de simuler le temps au tour, de modéliser des véhicules et de tester diverses configurations en un temps record grâce à la puissance de calcul du cloud et à un outil exclusif de résolution par collocation. C’est également le cas de SiMiX, une initiative qui met à disposition des constructeurs, des écuries de course et des acteurs de la filière automobile des ensembles de données clés sur des composants essentiels comme les pneus, les châssis et les suspensions.

« La qualité étant au cœur de notre réputation, il était impératif de préserver cette exigence lors de l’élargissement de notre activité aux offres logicielles. Nous sommes le leader incontesté du marché pour ce type de solutions, et le partenariat avec Thales nous a permis non seulement de protéger notre précieuse propriété intellectuelle, mais aussi de proposer un nouveau modèle commercial d’abonnement et d’accroître les revenus générés par nos licences. Grâce à la plateforme Sentinel, nous pouvons nous recentrer sur l’essentiel : innover et offrir toujours plus de valeur à nos clients », a déclaré Pierre-Yves Maurière, Responsable produit TameTire chez Michelin.

Michelin s’appuie sur la capacité de Sentinel à gérer les licences logicielles sur site, dans le cloud ou de manière hybride. Alors que TameTire est généralement déployé en mode offline ou dans un environnement hybride, Canopy et Simix sont déployés exclusivement dans le cloud, s’appuyant sur la solution Sentinel Cloud License Manager.