TESSI nomme Jean-Luc Vecchio en tant que Directeur des Alliances Stratégiques

juin 2024 par Marc Jacob

En tant que Directeur des Alliances Stratégiques de Tessi, il aura pour missions principales de :

• Concevoir et animer des relations au niveau Corporate pour développer un réseau de partenaires business, technologiques, consulting, éducation et recherche, analystes, associations professionnelles, etc. et ainsi renforcer l’écosystème de Tessi ;

• Participer à l’expansion internationale d’alliances déjà réussies à l’échelle d’un pays ;

• Piloter le programme « Pépites Shaker » d’identification de startups et de fertilisation croisée avec le Groupe ;

• Contribuer à l’accélération de l’adoption de l’IA au sein du Groupe, en étroite collaboration avec le Directeur de la Stratégie et du Développement.

Préalablement Directeur Général de la division Conseil & Intégration Europe (depuis 2015, année de l’acquisition par Tessi de l’ESN – dont il était actionnaire et qu’il vient de hisser au rang de n°1 Européenne de la Total Experience), et Directeur Général des activités BPO de Tessi en Suisse (de 2019 à 2022), Jean-Luc Vecchio pourra s’appuyer sur sa connaissance approfondie du Groupe pour remplir les missions de ses nouvelles fonctions.

Diplômé de Grenoble Ecole de Management (GEM) en 1994, d’un cursus au Centre d’Entrepreneuriat de l’EM Lyon en 2007, Jean-Luc Vecchio suit actuellement une formation à l’IFA-Science Po pour l’obtention d’un certificat d’Administrateur de Sociétés. Très investi sur les enjeux de formation et de transformation digitale & durable des organisations, Jean-Luc Vecchio siège au Comex de la Fondation de GEM, est membre du Comité Scientifique et Stratégique de la chaire de recherche « Digital, Organizations & Society » de GEM et siège à l’Advisory Board de la start-up Odonatech qui mêle GenAI et finance comportementale pour disrupter l’Epargne.