Tessi lance Sqalia BPA

avril 2024 par Marc Jacob

Tessi, annonce le lancement de Sqalia BPA, une solution Cloud Native, construite autour et avec l’IA. Sqalia BPA permet aux entreprises de gérer et optimiser leurs processus simplement, continuellement, avec efficacité et agilité. La solution améliore la satisfaction clients et employés, tout en réduisant les coûts opérationnels et en préservant la souveraineté numérique des organisations.

Dans un contexte d’accélération de la transformation digitale où 63% des dirigeants aspirent à éliminer les tâches manuelles répétitives, Sqalia BPA se positionne comme un outil stratégique pour orienter les efforts vers des activités à plus forte valeur ajoutée. La solution confirme l’ambition du groupe Tessi d’exploiter les technologies de pointe telles que le low-code/no-code, le machine learning ou les IA génératives les plus avancées du marché, au service d’une digitalisation centrée sur l’humain.

La bonne IA générative pour chaque usage

Agnostique, Sqalia BPA a été nativement conçue pour embarquer les IA génératives les plus en pointe. Cet atout permet à chaque entreprise de sélectionner en fonction de ses objectifs de souveraineté, mais aussi du niveau de performance attendu, le LLM (grand modèle de langage) le plus adapté à chaque processus. L’intelligence artificielle est utilisée par Sqalia BPA pour modéliser les processus et les tâches, aider à intégrer les applications tierces et améliorer l’expérience de tous.

Des processus durables au service des meilleures expériences humaines

En s’appuyant sur l’IA et en supprimant les tâches répétitives, Sqalia BPA améliore significativement l’expérience des clients utilisateurs comme des collaborateurs internes.

Solution de dernière génération, elle aide les gestionnaires dans l’optimisation continue de leurs processus : une approche incrémentale guidée par les données où l’IA propose des améliorations, des automatisations, ainsi que des simulations et projections. Cette optimisation continue est proposée et mesurée tant sur le plan financier que sur celui de l’efficacité opérationnelle, mais aussi sur celui de l’empreinte environnementale, un enjeu majeur dans tous les secteurs.

Enfin, Sqalia BPA est développée selon des méthodes de codage éco-responsable, en accord avec la Charte Numérique Responsable du groupe Tessi (en cours de certification).

Avec à son actif plus de cinq décennies de pratique des Business Process Services, le groupe Tessi bénéficie d’une expertise reconnue au niveau international.

La solution Sqalia BPA offre une expérience unique en matière d’optimisation et de décloisonnement front/back des processus métier, et assure ainsi nativement la gestion de bout en bout des processus les plus complexes.