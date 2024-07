TESSI lance la nouvelle version de SMARTCONTROL

juillet 2024 par Marc Jacob

La fraude documentaire est un fléau coûteux pour les entreprises et les administrations et ne cesse de prendre de l’ampleur. À titre d’exemple, 23 % des dossiers de location immobilière comportent un document falsifié.

Pour les accompagner et lutter contre ce phénomène, Tessi intègre de nouvelles fonctionnalités à sa solution qui peut être déployée pour tout type d’organisation. La nouvelle version de Tessi SMARTCONTROL représente une avancée majeure dans la protection contre la fraude documentaire, avec son moteur d’orchestration « intelligent » qui permet de gérer trois niveaux de contrôles au choix.

Parmi les nouveautés de cette version, l’IA permet sur un grand modèle de documents de :

• Extraire et analyser : Tessi SMARTCONTROL permet d’automatiser efficacement la reconnaissance et l’extraction de toute information sur n’importe quel type de document. Cette fonctionnalité permet à la solution de couvrir une grande variété de documents, pour lesquels les contrôles sont notamment exigés dans le cadre des processus KYC (Know Your Customer) ou KYB (Know Your Business) de nombreux secteurs.

• Reconnaître, vérifier et authentifier : la solution propose désormais trois niveaux de services de contrôle personnalisables selon les risques et le parcours client. Grâce à un paramétrage avancé des traitements automatisés et l’exploitation de nouvelles sources comme l’Open Data et la blockchain, elle garantit des vérifications documentaires approfondies et sur-mesure.

• Détecter et protéger : le module Fraud Detector de Tessi SMARTCONTROL intègre des fonctionnalités techniques avancées pour détecter les documents frauduleux ou falsifiés, en effectuant notamment une analyse approfondie et instantanée des attributs techniques et graphiques.