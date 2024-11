Tessi lance Certigna Verif ID

novembre 2024 par Marc Jacob

Dans un contexte de forte augmentation des cybermenaces et d’évolution du cadre réglementaire européen (eIDAS 2.0), la vérification d’identité à distance est devenue un enjeu critique pour sécuriser les parcours digitaux. Certigna VERIF ID unifie l’ensemble des moyens de vérification d’identité à distance en une seule plateforme SaaS innovante, simplifiant ainsi l’intégration pour les entreprises et les institutions publiques.



Certigna VERIF ID, une réponse complète aux enjeux de sécurisation de l’identité numérique

La solution SaaS propose une approche modulaire et personnalisable, basée sur 3 niveaux de vérification, pour mieux s’adapter aux différents niveaux de risque métiers et contraintes réglementaires :

• Vérification simple : conçu pour les opérations courantes à faible risque, ce parcours est basé sur des contrôles de pièces d’identité performantes 100 % automatisée par l’IA. Il assure une vérification rapide en quelques secondes, et ce à partir d’un corpus varié de plus de 350 titres d’identité internationaux ;

• Vérification avancée : conçu pour une sécurité renforcée, ce parcours associe des contrôles d’authenticité automatisés de pièces d’identité à des contrôles de biométrie faciale en instantané. Il délivre en 40 secondes une sécurité renforcée, conforme de bout en bout, en particulier pour l’usage de signature électronique qualifiée (QES) ;

• Vérification PVID (Prestataire de Vérification d’Identité à Distance) : garantissant une sécurité maximale et une valeur juridique strictement équivalente à une vérification en face à face, ce parcours convient aux besoins et usages fortement réglementés. Il assure en moins de 2 minutes une expérience utilisateur fluide, tout en sécurisant un processus de contrôle certifié PVID, grâce à des contrôles automatisées poussés d’authenticité et de preuve du vivant, associés à des vérifications en back-office par des agents experts délégués (AED) en matière de vérification d’identité.

Des innovations technologiques au service d’une expérience utilisateur optimale

Certigna VERIF ID se distingue par ses fonctionnalités de pointe :

• Niveaux de vérification personnalisables pour une flexibilité accrue ;

• Certification de sécurité conforme aux standards européens ;

• Facilité d’intégration via API ou portail web ;

• Interface en marque blanche, intuitive et adaptée aux appareils mobiles ;

• Suivi en temps réel et archivage sécurisé, avec relances automatiques ;

• Plateforme évolutive pour répondre aux nouvelles exigences de conformité.

Des cas d’usage couvrant l’ensemble des besoins sectoriels

La flexibilité de la plateforme répond aux enjeux de vérification d’identité dans les secteurs les plus exigeants. Dans le domaine bancaire, la solution permet une vérification PVID complète pour l’ouverture de comptes, répondant ainsi aux obligations réglementaires KYC tout en offrant une expérience client fluide. Dans les domaines de l’e-commerce et l’assurance, elle sécurise les transactions sensibles et permet de déployer des parcours de souscription 100% digitaux. Les processus de vérification automatisés réduisent significativement les risques de fraude, tout en maintenant la simplicité des parcours utilisateurs. Certigna VERIF ID permet également d’accompagner la digitalisation des secteurs de la santé et des ressources humaines. La solution facilite notamment le déploiement de la télémédecine et la dématérialisation des processus RH en garantissant une vérification fiable des identités à distance. Certigna VERIF ID s’intègre naturellement dans l’écosystème d’identité numérique existant, avec un accompagnement personnalisé pour faciliter son déploiement.