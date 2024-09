Teradata nomme Thomas Schröder au poste de vice-président, Europe

septembre 2024 par Marc Jacob

Teradata annonce la nomination de Thomas Schröder en tant que vice-président Europe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il dirigera les activités de Teradata dans toute l’Europe, incluant les bureaux implantés sur les marchés d’Europe centrale, de l’est, du sud et de l’ouest, au Royaume-Uni, en Irlande, en Scandinavie et en Israël, ainsi que ses filiales. Thomas Schröder sera responsable de la stratégie Go-To-Market, des ventes et des opérations menées en Europe, afin d’aider les clients à libérer tout leur potentiel d’innovation en matière d’IA/ML et à optimiser leur ROI. Aux côtés de partenaires mondiaux et locaux, il accompagnera les entreprises de tous secteurs dans l’adoption de stratégies d’IA de confiance grâce à Teradata VantageCloud, la plateforme de données et d’analyse dans le cloud la plus complète pour l’IA.