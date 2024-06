Teradata lance Teradata VantageCloud Lake sur Google Cloud

juin 2024 par Marc Jacob

Teradata annonce la disponibilité de Teradata Vantage Cloud Lake sur Google Cloud. Cette intégration comprend des mises à jour conçues pour tirer le meilleur parti des atouts de Teradata et de Google Cloud afin d’offrir une IA de confiance avec l’expertise, l’évolutivité et la technologie dont les entreprises ont besoin. Dans le cadre de l’édition Google Cloud, ClearScape Analytics et tout un écosystème connecté sont désormais intégrés avec les robustes technologies d’IA de Google Cloud, la plateforme Vertex AI et les modèles Gemini, de manière transparente. Cette collaboration offre aux clients une plateforme de données moderne capable d’exceller dans plusieurs types d’IA, du développement d’initiatives d’IA prédictive jusqu’à l’alimentation de nouveaux cas d’usage d’IA générative.

En dépit des promesses, de nombreux projets d’IA n’atteignent jamais la phase de production et ceux qui y parviennent nécessitent beaucoup de temps et de ressources. Par ailleurs, lorsque l’IA est déployée au sein d’une entreprise, les risques de perte de contrôle et de violation des droits liés à la propriété intellectuelle (PI) sont plus élevés. En conséquence, de nombreuses entreprises sont de plus en plus confrontées à la difficulté de tirer correctement parti de l’IA ; elles ont donc besoin d’accéder à une technologie adaptée et d’être accompagnées par des partenaires qualifiés qui les aideront à faire évoluer l’IA de manière rentable, dans un souci de sécurité, de transparence et de performance.

Les plateformes ClearScape Analytics et Vertex AI

ClearScape Analytics – le moteur le plus puissant pour déployer des pipelines d’IA/ML de bout en bout – et son API ouverte s’intègrent parfaitement à Vertex AI, la plateforme de développement d’IA unifiée et entièrement gérée de Google Cloud. Cette association offre la possibilité de créer et d’entraîner des modèles d’IA à partir de données de VantageCloud Lake. Ces deux solutions combinées permettent aux clients d’exécuter des analyses complexes et d’utiliser l’IA/ML sur de grands volumes de données, tout en utilisant leurs outils de data-science favoris. Cela permet aux clients de rentabiliser leurs investissements en IA/ML et de déployer en production des modèles sophistiqués plus rapidement et en toute confiance.

L’IA générative avec ClearScape Analytics et les modèles Gemini

La majorité des entreprises ont déjà découvert des façons de créer de la valeur et de générer des gains métiers grâce à l’IA générative. Les modèles Gemini, LLM (Large Language Model) multimodal unique en son genre de Google Cloud, peuvent comprendre pratiquement tous les inputs : texte, enregistrement audio, image, vidéo ou du code. L’API ouverte de ClearScape Analytics s’intègre parfaitement à l’API de Gemini pour stocker dans VantageCloud Lake les vecteurs obtenus. Il en résulte un stockage de vecteurs performant que le LLM va combiner avec les données de production contenues dans VantageCloud Lake. Grâce à cette solution conjointe, les entreprises sont désormais en mesure de développer de nouveaux cas d’usage innovants avec l’IA générative et peuvent ainsi optimiser l’expérience client.

Par exemple, l’outil Teradata Customer Complaint Analyzer s’appuie sur les modèles Gemini pour offrir une vue d’ensemble plus riche et plus complète des réclamations effectuées par les clients. Cette solution conjointe permet de catégoriser, d’analyser et d’identifier automatiquement les informations contenues dans les réclamations, en format textuel ou audio, de manière plus efficace que les méthodes traditionnelles, qui se limitent à une analyse purement textuelle. En analysant les enregistrements audio reçus au centre d’appel en plus des textes, les entreprises peuvent ainsi disposer d’une meilleure compréhension de l’état d’esprit des clients, identifier plus précisément les tendances et enfin obtenir des informations exploitables susceptibles de renforcer l’engagement client et de favoriser la création de valeur.

L’exemple ci-dessus n’est qu’un des nombreux cas d’usage pris en charge par Teradata et Google Cloud. Il s’agit d’un besoin commun qui constitue un point de départ facile pour les entreprises qui souhaitent intégrer l’IA générative à leurs applications métiers.

VantageCloud Lake on Google Cloud

Toutes ces innovations découlent de la mise à disposition sur Google Cloud de VantageCloud Lake, la solution cloud-native de Teradata. Grâce à cette nouvelle offre, les entreprises sont en mesure de fournir des données fiables et intégrées de manière transparente à l’ensemble de l’organisation. Cela constitue une base fiable, bien gouvernée et rentable pour minimiser le temps de préparation des données et accélérer la rentabilité des initiatives d’IA à grande échelle.

– Disponibilité

Teradata VantageCloud Lake sur Google Cloud, ainsi que l’intégration de ClearScape Analytics avec la plateforme Vertex AI, sont disponibles dès à présent. Les améliorations de la solution avec les modèles Gemini seront disponibles en avant-première privée au cours du premier semestre 2025.