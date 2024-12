Tendances des disques durs pour 2025 : une perspective complète

décembre 2024 par Rainer W. Kaese, Senior Manager, HDD Business Development - Toshiba Electronics Europe GmbH

Les disques durs, ou HDD, sont une technologie bien établie pour stocker les données. Ils sont capables de contenir beaucoup de données et sont relativement peu coûteux si l’on considère la quantité qu’ils peuvent stocker. Cela en fait un bon choix pour sécuriser les données dans de nombreux domaines tels que les centres de données, pour les images de vidéosurveillance, dans les jeux et pour le cloud computing.

Après avoir revu mes prévisions de l’année dernière, je constate que l’équilibre entre la capacité de stockage et les coûts de fabrication continue de se développer. L’industrie a reconnu la nécessité de disposer de disques durs offrant un stockage substantiel sans encourir de coûts de fabrication élevés. Fort de ce facteur déterminant, Toshiba a redéfini sa feuille de route de développement à moyen et long terme. Il est clair que la capacité de stockage sur disque dur doit être « bon marché ».

Regardez les choses de cette façon : si vous ajoutez seulement 4 téraoctets (To) de stockage et que les coûts de fabrication doublent, ce serait irréaliste. D’un autre côté, si vous restez à 20 To et que vous le fabriquez à moindre coût, cela peut aider quelque peu l’entreprise, mais cela ne répondra pas à la demande de capacité supplémentaire de l’industrie.

Malgré un répit temporaire dû à l’augmentation des prix des SSD en 2024 en raison de la demande croissante d’infrastructures compatibles avec l’IA, la compétitivité à long terme des disques durs dépend de leur capacité à fournir une capacité toujours croissante tout en maintenant les coûts à un bas niveau. L’objectif est donc d’augmenter la capacité à coût constant.

Responsabilité environnementale et recyclage des disques durs

La sensibilisation au recyclage des anciens disques durs continue de croître, en particulier à mesure que commence le déclassement à grande échelle du premier déploiement de l’infrastructure cloud. Si l’on considère ce qui a été installé au cours de la seconde moitié de la dernière décennie, une grande vague de matériaux HDD reviendra pour être recyclée, et l’industrie doit décider quoi faire à ce sujet.

Auparavant, de nombreux types de disques durs étaient installés et le secteur était très fragmenté en ce qui concerne les délais de mise hors service. Ils étaient constitués de nombreux petits lots et même d’unités individuelles. Actuellement, l’industrie n’a pas subi de conséquences sur la chaîne de valeur du système de recyclage à grande échelle. Ce n’est pas une grande surprise car, au cours des cinq à sept dernières années, alors qu’ils ont installé plusieurs milliers de disques durs du même type, ce qui se passe aujourd’hui, c’est que les centres de données mettent hors service des lots de plusieurs milliers de disques durs du même type.

Le poids physique du cloud est constitué de tonnes d’électronique, dont plus de la moitié provient de disques durs. Cependant, les disques durs sont nettement plus faciles à recycler que les autres appareils électroniques car ils ne contiennent que deux ou trois métaux différents. Si l’on compare par exemple la manière dont les batteries sont recyclées, il faut gérer des déchets toxiques et des composés complexes de matériaux.

Avec l’importance croissante de travailler avec des organisations ou des chaînes de valeur de recyclage appropriées, les fournisseurs de services cloud se préparent à un afflux important de matériaux HDD nécessitant un recyclage. Dans les années à venir, il est prévu que les fournisseurs de disques durs fassent partie intégrante du processus.

L’avenir de la technologie de stockage

L’enregistrement magnétique en bardeaux (SMR) est une technique d’écriture de données sur un disque dur dans laquelle les pistes de données se chevauchent partiellement pour augmenter la densité et la capacité globale de stockage par disque. Cette technologie est sur le point d’être largement acceptée, permettant de stocker davantage de données dans le même espace physique.

Jusqu’à récemment, le SMR était une technologie très spécialisée qui ne convenait qu’à quelques grands centres de données. Le CMR ressemble à un moteur V8 de 4,0 litres développant 300 chevaux et capable de rouler partout, tandis que la technologie SMR s’apparente davantage à un moteur turbo à 4 cylindres de 2,5 litres. Il est plus compact et économique, mais vous pouvez rencontrer certaines limites dans certains scénarios de conduite.

Le coût de l’intégration de la technologie SMR et le manque de flexibilité en termes de charges de travail d’écriture aléatoires rapides ne justifiaient pas l’effort visant à atteindre un petit pourcentage d’augmentation de la capacité de stockage. Cependant, dans la prochaine génération de disques durs basés sur SMR, la capacité de stockage augmentera de 25 % ou plus gratuitement et sera plus économe en énergie.

L’annonce par Toshiba de la série MG 11, dotée d’un disque dur CMR de 24 To et d’un disque dur SMR de 28 To, met en valeur le potentiel d’augmentation de la capacité sans consommation d’énergie supplémentaire. L’industrie devrait s’orienter vers la technologie SMR pour la plupart des charges de travail homogènes qui écrivent en gros morceaux, avec une mise en mémoire tampon de cache optimisée absorbant de courtes rafales d’écriture aléatoire, et CMR devenant une option spécialisée pour les serveurs d’entreprise où vous avez différents types de charges de travail.

Le rôle de l’extension du stockage pour soutenir la trajectoire de croissance de l’IA

Le besoin de l’IA de disposer d’ensembles de données étendus à des fins d’analyse, allant de l’automobile à la conduite autonome, en passant par la fabrication intelligente, les villes intelligentes et d’autres industries compatibles avec l’IoT, a entraîné une augmentation de la demande de stockage au niveau des entreprises.

Dans les années 60 et au début des années 70, les chercheurs disposaient des algorithmes, mais pas de suffisamment de puissance de calcul ni de stockage pour en faire grand-chose. Au début des années 90, la puissance de calcul était suffisante, mais pas assez de données et le stockage était très coûteux.

Aujourd’hui, grâce au stockage d’entreprise connecté à grande échelle et au cloud, l’industrie a accès à suffisamment de données pour les algorithmes et la puissance de calcul des GPU. L’IA s’appuyant sur l’analyse de données à grande échelle, le secteur du stockage, y compris les disques durs, est essentiel pour soutenir la trajectoire de croissance de l’IA.

Améliorer l’écosystème des disques durs

Dans un passé récent, les gens avaient l’impression que le stockage sur disque dur était lent et ne pouvait être utilisé qu’à des fins de sauvegarde. Cependant, au cours des deux dernières années, nous avons démontré dans notre laboratoire européen de disques durs comment combiner plusieurs disques durs pour tester leur fonctionnement et leurs performances. Si vous disposez de centaines de disques durs dans votre système de stockage à grande échelle, vous disposez également d’environ un milliard de possibilités de configuration différentes.

N’oubliez pas que le disque dur n’est qu’un composant. Pour créer un système de stockage, vous avez besoin de plusieurs autres composants : les serveurs, les logiciels, les câbles, les cartes et bien plus encore. En 2025, je prévois qu’une collaboration étroite avec nos clients et ces autres fabricants de composants deviendra un impératif.

Le stockage de surveillance connaît une croissance sans précédent

La demande de disques durs dans les applications de surveillance continue d’augmenter, avec un nombre croissant de fabricants d’enregistreurs vidéo numériques entrant sur le marché. Des systèmes de surveillance relativement bon marché pour les maisons privées aux systèmes de surveillance de prix moyen en passant par les systèmes de surveillance coûteux pour les infrastructures à grande échelle comme les villes intelligentes.

La nature séquentielle des données de vidéosurveillance et le fait qu’elles soient écrasées à un moment donné font des disques durs le choix incontesté à tous les niveaux pour le stockage de surveillance. Tous ces systèmes utilisent une forme d’analyse basée sur l’IA, ce qui signifie que vous avez besoin de plus de données à disposition, de sorte que les utilisateurs stockent plus de données pendant des périodes plus longues.

Selon l’échelle du système de surveillance, l’enregistreur vidéo numérique connecté localement peut nécessiter entre 2 To et 10 To de stockage. Les systèmes centraux de vidéosurveillance à grande échelle, qui stockent les données dans des salles de serveurs ou même dans des centres de données, utilisent de plus en plus de stockage générique basé sur des disques durs de niveau entreprise.

De manière générale, je constate une augmentation des besoins en capacité de stockage à tous les niveaux, et cette tendance va se poursuivre. Et encore une fois, une partie du laboratoire Toshiba HDD est dédiée aux applications de vidéosurveillance pour prendre en charge cet écosystème en expansion rapide. Toshiba a déjà établi un vaste réseau de partenaires composé d’éditeurs de logiciels et de fabricants d’enregistreurs vidéo numériques et de caméras IP.

Sensibilisation à la sauvegarde

Des initiatives en cours ont été mises en place pour améliorer la compréhension des consommateurs sur la sauvegarde des données, mais les niveaux de sensibilisation restent relativement faibles. Il est déconseillé de compter sur le stockage cloud comme seule solution de sauvegarde pour votre smartphone. Il est prudent d’effectuer des sauvegardes régulières en utilisant différentes méthodes.

À tout le moins, conserver un double de ses données en utilisant une technologie alternative est une mesure judicieuse. Il peut s’agir d’une combinaison de services cloud ou d’un mélange de cloud et de stockage externe, comme un disque dur portable connecté par USB comme un Toshiba Canvio. C’est un petit prix à payer pour avoir l’esprit tranquille et savoir que vos données sont en sécurité.

Même si la connectivité sans fil à un disque dur externe a attiré une certaine attention, elle ne sera pas une tendance en 2025, principalement en raison de facteurs de coût. Néanmoins, les disques durs portables dotés d’un connecteur USB Type C deviendront de plus en plus un standard attendu.

Stockage grand public : les jeux et les médias en hausse

Les disques durs d’entreprise haute capacité deviennent populaires parmi les joueurs qui ont besoin d’un stockage local important. Il ne s’agit pas de disques durs de bureau ou de station de travail, mais il convient de noter la tendance croissante des joueurs enthousiastes à intégrer des disques durs de 16 To, 18 To ou 20 To de qualité professionnelle dans leurs PC de jeu personnels.

Cette tendance est également reprise par les professionnels des médias qui installent également des disques durs de niveau entreprise dans leurs postes de travail de post-production.

L’énorme quantité de données, qu’il s’agisse de jeux vidéo ou de vidéos brutes 4K ou 8K, peut atteindre des dizaines de téraoctets. Ils préfèrent les stocker localement car le transfert des données vers et depuis le cloud prendrait trop de temps.

Bien que ces deux segments soient fragmentés, les besoins en stockage sont les mêmes. Et si vous lisez l’une des critiques en ligne sur les disques durs, où les articles couvrent toutes les spécifications et tous les détails, il y a toujours une énorme discussion en cours dans la section commentaires – tous les joueurs et professionnels des médias savent tout sur les disques durs de niveau entreprise. L’industrie des disques durs ne s’attendait pas à cette tendance, mais c’est pourtant le cas.

Résumé

En conclusion, les perspectives de Toshiba pour 2025 comprennent une concentration stratégique sur l’amélioration rentable des capacités, l’adoption de la technologie SMR, des efforts accrus de recyclage et la satisfaction de la demande croissante des secteurs de l’IA, de la surveillance et de la consommation tels que les jeux et la production multimédia. L’entreprise reconnaît également l’importance croissante d’un engagement plus étroit avec ses clients et de la création d’un écosystème de stockage robuste avec d’autres fabricants de composants.