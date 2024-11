Tendances 2025 dans les data centers : Vertiv prévoit des efforts du secteur pour soutenir, favoriser, exploiter et réglementer l’IA

novembre 2024 par Vertiv

L’intelligence artificielle (IA) continue de remodeler le secteur des data centers, une réalité qui se reflète dans les tendances projetées pour 2025 par Vertiv. Les experts de Vertiv prévoient une croissance de l’innovation et de l’intégration dans le secteur pour soutenir l’informatique à haute densité, une attention réglementaire autour de l’IA, ainsi qu’une plus grande concentration sur les efforts de durabilité et de cybersécurité.

« Nos experts ont identifié avec exactitude la prolifération de l’IA et la nécessité de passer à des stratégies plus élaborées de refroidissement liquide et par air comme une tendance pour 2024, et l’activité sur ce front devrait encore s’accélérer et évoluer en 2025 », a déclaré Giordano (Gio) Albertazzi, PDG de Vertiv. « L’IA entraînant des densités de racks en kW à trois ou quatre chiffres, le besoin de solutions avancées et évolutives pour alimenter et refroidir ces racks, minimiser leur empreinte environnementale et renforcer ces usines d’IA émergentes n’a jamais été aussi important. Nous prévoyons des progrès significatifs sur ce front en 2025, et nos clients l’exigent. »

Les tendances 2025 les plus susceptibles d’émerger dans le secteur des data centers, selon les experts de Vertiv :

1. L’infrastructure d’alimentation et de refroidissement innove pour suivre le rythme de la densification informatique : En 2025, l’impact des charges de travail de calcul intensif s’amplifiera, et le secteur gérera ce changement soudain de diverses manières. L’informatique de pointe continuera à passer du CPU au GPU pour exploiter la puissance de calcul parallèle de ce dernier et du point de conception thermique supérieur des puces modernes. Les systèmes d’alimentation et de refroidissement existants seront encore plus sollicités et les opérateurs de data centers seront poussés vers des solutions de refroidissement liquide à plaque froide et par immersion qui éliminent la chaleur au niveau du rack. Les data centers d’entreprise seront impactés par cette tendance, car l’utilisation de l’IA s’étend au-delà des premiers fournisseurs de cloud et de colocation.

• Les racks d’IA nécessiteront des systèmes ASI, des batteries, des équipements de distribution électrique et des appareillages électriques avec des densités de puissance supérieures pour gérer les charges d’IA qui peuvent fluctuer d’un ralenti de 10 % à une surcharge de 150 % en un instant.

• Les systèmes de refroidissement hybrides, avec des configurations liquide-liquide, liquide-air et liquide-réfrigérant, évolueront dans des modèles d’armoires rackables, périmétriques et en rangée, qui peuvent être déployés dans des applications de type « brownfield » ou « greenfield ».

• Les systèmes de refroidissement liquide seront de plus en plus souvent associés à leurs propres systèmes ASI dédiés et à haute densité afin d’assurer un fonctionnement continu.

• Les serveurs seront davantage intégrés à l’infrastructure nécessaire à leur fonctionnement, y compris le refroidissement liquide intégré en usine, ce qui rendra la fabrication et l’assemblage plus efficaces, le déploiement plus rapide, l’encombrement des équipements plus faible et l’efficacité énergétique du système plus élevée.

2. Les data centers donnent la priorité aux défis liés à la disponibilité de l’énergie : Les réseaux électriques surchargés et la montée en flèche de la demande d’énergie modifient la façon dont les data centers devront la consommer. Au niveau mondial, les data centers utilisent en moyenne 1 à 2 % de l’énergie mondiale, mais l’IA entraîne une augmentation de la consommation qui devrait atteindre 3 à 4 % d’ici à 2030. Les augmentations attendues risquent d’imposer au réseau électrique des demandes que de nombreux fournisseurs d’énergie ne peuvent pas gérer, attirant l’attention des gouvernements du monde entier sur la régulation - y compris des restrictions potentielles sur la construction des data centers et l’utilisation de l’énergie - et augmentant les coûts et les émissions carbone que les entreprises du secteur des data centers s’efforcent de contrôler. Ces pressions obligent les entreprises à prioriser l’efficacité énergétique et la durabilité, encore plus qu’elles ne l’ont fait par le passé.

En 2024, nous avions prédit une tendance vers les énergies alternatives et le déploiement de micro-réseaux, et en 2025, nous constatons une accélération de cette tendance, avec un réel mouvement de priorisation et la recherche de solutions énergétiques efficaces ainsi que d’alternatives énergétiques qui sont nouvelles dans ce domaine. Les piles à combustible et les nouvelles chimies de batteries sont de plus en plus disponibles pour les options énergétiques des micro-réseaux. À plus long terme, plusieurs entreprises développent de petits réacteurs modulaires pour les data centers et d’autres grands consommateurs d’énergie, qui devraient être disponibles vers la fin de la décennie. Les progrès dans ce domaine seront à surveiller en 2025.

3. Les acteurs du secteur collaborent pour stimuler le développement d’usines d’IA : Les densités moyennes des racks ont augmenté régulièrement au cours des dernières années, mais pour un secteur qui supportait une densité moyenne de 8,2kW en 2020, les prévisions de racks d’usines d’IA de 500 à 1 000 kW ou plus représentent bientôt une disruption sans précédent. En raison de ces changements rapides, les développeurs de puces, les clients, les fabricants de solutions d’alimentation et de refroidissement, les fournisseurs d’énergie et les autres parties prenantes du secteur collaboreront de plus en plus pour développer et supporter des feuilles de route transparentes afin de permettre l’adoption de l’IA. Cette collaboration s’étend aux outils de développement alimentés par l’IA pour accélérer l’ingénierie et la fabrication de conceptions standardisées et personnalisées. Au cours de l’année prochaine, les fabricants de puces, les concepteurs d’infrastructures et les clients collaboreront davantage et se dirigeront vers des partenariats de fabrication qui permettront une véritable intégration de l’informatique et de l’infrastructure.

4. L’IA complexifie la cybersécurité - et la décomplexifie : La fréquence et la gravité croissantes des attaques par ransomware conduisent à une nouvelle réflexion sur les processus de cybersécurité et sur le rôle que joue la communauté des data centers dans la prévention de ces attaques. Un tiers de toutes les attaques de l’année dernière impliquaient une forme de ransomware ou d’extorsion, et les acteurs malveillants d’aujourd’hui tirent parti d’outils d’IA pour intensifier leurs attaques, élargir leur champ d’action et déployer des approches plus sophistiquées. Les attaques commencent de plus en plus par un piratage, assisté par l’IA, des systèmes de contrôle, des dispositifs intégrés ou du matériel et des systèmes d’infrastructure connectés, qui ne sont pas toujours conçus pour répondre aux mêmes exigences de sécurité que les autres composants du réseau. Sans la diligence appropriée, même le data center le plus sophistiqué peut être rendu inutilisable.

Alors que les cybercriminels continuent d’exploiter l’IA pour augmenter la fréquence des attaques, les experts en cybersécurité, les administrateurs de réseaux et les opérateurs de data centers devront suivre le rythme en développant leurs propres technologies de sécurité IA sophistiquées. Tandis que les fondamentaux et les meilleures pratiques de défense approfondie et de diligence extrême restent les mêmes, l’évolution de la nature, de la source et de la fréquence des cyberattaques ajoute de la nuance aux efforts de cybersécurité modernes.

5. Les régulateurs gouvernementaux et du secteur s’attaquent aux applications d’IA et à l’utilisation de l’énergie : Alors que nos prévisions pour 2023 se concentraient sur les réglementations gouvernementales relatives à l’utilisation de l’énergie, en 2025, nous prévoyons que les réglementations potentielles porteront de plus en plus sur l’utilisation de l’IA elle-même. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier s’empressent d’évaluer les implications de l’IA et de développer une gouvernance pour son utilisation. La tendance vers une IA souveraine - le contrôle ou l’influence d’un pays sur le développement, le déploiement et la réglementation de l’IA et les cadres réglementaires visant à régir l’IA - est au cœur de la loi sur l’intelligence artificielle de l’Union Européenne et de la loi chinoise sur la cybersécurité (CSL) et du cadre de gouvernance de la sécurité de l’IA. Le Danemark a récemment inauguré son propre supercalculateur d’IA souverain, et de nombreux autres pays ont entrepris leurs propres projets d’IA souveraine et des processus législatifs visant à renforcer les cadres réglementaires, ce qui donne une indication de la trajectoire de la tendance. Une certaine forme d’orientation est inévitable, et des restrictions sont possibles, voire probables.

Les premières mesures seront axées sur les applications de la technologie, mais à mesure que l’accent sera mis sur la consommation d’énergie et d’eau et sur les émissions de gaz à effet de serre, les réglementations pourraient s’étendre aux différentes applications d’IA et à la consommation des ressources des data centers. En 2025, la gouvernance continuera d’être locale ou régionale plutôt que mondiale, et la cohérence et la rigueur de l’application varieront considérablement.