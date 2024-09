Tenacy s’implante en Espagne

septembre 2024 par Marc Jacob

Basée à Lyon, Tenacy compte une cinquantaine de collaborateurs et plus de 150 clients (Leroy Merlin, la RATP, Michelin, la Région Auvergne Rhône-Alpes, GL Events, Action Logement, etc.). Leader en France sur son marché, l’entreprise ambitionne de se développer en Europe, en commençant par l’Espagne.

L’Espagne, marché au potentiel exponentiel

Fernando Baccari, 42 ans, pilote ce lancement. Recruté par Tenacy en tant que Country Launcher, il est titulaire d’un diplôme en affaires internationales de l’université de Naples et d’un MBA de l’EADA Business School de Barcelone, ville où il vit depuis 2014. Il maîtrise parfaitement les tendances et les nuances culturelles du marché espagnol. Fort de 10 ans d’expérience dans le domaine du développement commercial et des ventes, il a, au cours de sa carrière, géré et développé à travers l’Europe des portefeuilles de clients, coordonné des réseaux de partenaires et développé des marchés sud-européens.

Tenacy adoptera une stratégie de distribution directe de sa plateforme. En analysant la façon dont l’entreprise s’est développée en France, ses équipes ont déterminé une feuille de route les guidant dans l’ouverture d’autres pays. Les six premiers mois seront dédiés à la découverte du marché (identification des problèmes et des facteurs clés de succès), avec pour objectif de rencontrer un grand nombre de prospects et de signer les premières références en Espagne. L’ambition de l’entreprise est d’atteindre les 500 000 euros de revenu annuel récurrent d’ici 18 mois.

Les équipes en France, dont certains collaborateurs sont bilingues en espagnol, se chargeront à court et moyen termes des opérations marketing et de l’expertise produit. Les commerciaux seront quant à eux basés à Barcelone. Tenacy prévoit d’en recruter trois à quatre dans les 12 prochains mois. Les équipes Tenacy seront également à Madrid les 16 et 17 octobre dans le cadre du salon Cyber Security World.