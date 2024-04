Tenacy nomme Paul Vaillant au poste de Directeur Produit

avril 2024 par Marc Jacob

Tenacy, plateforme SaaS de pilotage de la cybersécurité et de la conformité, annonce la nomination de Paul Vaillant au poste de Directeur Produit. Parmi ses missions, l’évolution de la stratégie produit de Tenacy et de son exécution, en collaboration avec la direction, les équipes marketing et commerciale.

Paul Vaillant est diplômé d’un master de l’école d’ingénieur Centrale Nantes, incluant un double diplôme d’Audencia et de l’Université de Californie de Berkeley dans le management et le développement des organisations. Il commence sa carrière en tant que Project Manager puis Product Manager chez Wavestone, où il conseillera pendant quatre ans plusieurs groupes du CAC 40. Il devient ensuite Responsable Produit chez Wing (secteur logistique), rôle qu’il occupera pendant plus de deux ans.

Il rejoint Tenacy fin 2023 au poste de Directeur Produit, rôle stratégique alors que la gestion de la cybersécurité et de la conformité dans les entreprises se complexifie dans un contexte de multiplication des risques. Ce poste implique d’anticiper les besoins des organisations en matière de gestion de la cybersécurité et de la conformité, afin de concevoir une plateforme qui réponde à ces enjeux. Son équipe de quatre collaborateurs conçoit et développe avec les équipes techniques les solutions de pilotage de Tenacy, en étroite collaboration avec les équipes marketing, commerciales et la direction.

Tenacy compte aujourd’hui plus de 150 clients et 3 000 utilisateurs. Basée à Lyon, son équipe de 50 collaborateurs est amenée à doubler en 2024 pour répondre aux ambitions de croissance de l’entreprise, en France et en Europe.