Tenacy, lauréat de l’appel à projet « Développement de technologies innovantes critiques » de France 2030

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Ce dernier vise à offrir une solution technologique pour évaluer automatiquement et en continu la posture cybersécurité et conformité des organisations, identifier les leviers d’optimisation, et proposer la construction automatique de plans d’actions priorisées.

Tenacy collabore avec les entreprises Five9s et l’EM Lyon sur ce projet. La subvention attribuée permettra à l’entreprise de recruter de nouveaux talents au sein des équipes produits et techniques, et d’accélérer le développement de fonctionnalités clé pour permettre aux RSSI d’aller encore plus loin dans le pilotage de leur conformité actuelle et à venir.

Cet appel à projet était consacré à « l’évaluation de la cybersécurité » et aux produits et services permettant de « mieux mettre en œuvre » NIS 2 et DORA. La directive NIS 2 vise à renforcer le niveau de cybersécurité global au sein de l’Union Européenne en visant les entités essentielles et les entités importantes de 18 secteurs, tandis que le règlement DORA vise à assurer l’intégrité et la disponibilité du secteur financier en adressant 21 types d’entités définies précisément dans le règlement.