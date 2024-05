Tenacy intègre la promotion 2024 du programme Scale Up Excellence de la French Tech

mai 2024 par Marc Jacob

Tenacy, plateforme SaaS de pilotage de la cybersécurité et de la conformité, annonce avoir été sélectionnée aux côtés de 47 autres start-up pour intégrer le programme Scale Up Excellence de la French Tech. Basée à Lyon, l’entreprise compte actuellement une cinquantaine de collaborateurs et plus de 150 clients (Leroy Merlin, RATP, Michelin, Région Auvergne Rhône-Alpes, GL Events, Action Logement).