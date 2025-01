Tenable prévoit d’acquérir Vulcan Cyber

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Tenable Holdings, Inc. annonce la signature d’un accord définitif en vue de l’acquisition de Vulcan Cyber Ltd. (“Vulcan Cyber”), un acteur de l’innovation en gestion de l’exposition. Cette acquisition viendra enrichir la plateforme de gestion de l’exposition de Tenable, permettant aux clients de consolider les expositions au sein de leur environnement de sécurité, de hiérarchiser les risques et de rationaliser les efforts de remédiation sur l’ensemble de la surface d’attaque.

Selon les termes de l’accord, Tenable fera l’acquisition de Vulcan Cyber pour environ 147 millions de dollars en numéraire et 3 millions de dollars en unités d’actions restreintes (RSU) soumises à des conditions d’acquisition futures. La finalisation de l’acquisition est prévue au premier trimestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Tenable prévoit d’étendre la plateforme Tenable One en intégrant les capacités avancées de Vulcan Cyber, notamment une meilleure visibilité, des flux de données tiers enrichis, une hiérarchisation des risques optimisée et des processus de remédiation améliorés. En consolidant et en agrégeant un volume massif de données dans la plateforme de gestion de l’exposition la plus complète du marché, Tenable permet aux organisations de réduire leur risque global avec plus de confiance.

Une vision unifiée de la gestion de l’exposition

Avec l’intégration de Vulcan Cyber, les clients de Tenable One bénéficieront de :

• Un écosystème élargi de données tierces : Tenable One pourra ingérer, normaliser et unifier des données issues de plus de 100 solutions de sécurité couvrant la gestion des vulnérabilités, la sécurité des terminaux, du cloud, des applications et le renseignement sur les menaces. Cette approche centralisée garantit une protection proactive sur l’ensemble de la surface d’attaque.

• Une hiérarchisation des risques optimisée par l’IA : Les outils de sécurité cloisonnés créent des angles morts propices aux attaques, laissant des failles critiques dans la surface d’attaque. L’amélioration de la hiérarchisation des risques grâce à l’intelligence artificielle intégrée et à un contexte enrichi aide les organisations à se concentrer sur les vulnérabilités les plus critiques, tout en optimisant l’usage de leurs outils et technologies de sécurité.

• Des workflows de remédiation automatisés : Des campagnes de remédiation optimisées avec automatisation, étiquetage avancé et intégration aux systèmes de gestion des tickets garantissent que les vulnérabilités détectées, ainsi que les actions correctives à prendre, sont rapidement mises entre les mains des bonnes équipes de sécurité afin d’être corrigées efficacement, où qu’elles se trouvent dans l’environnement.

• Des capacités avancées en IA : En exploitant un ensemble de données de risque unifié, Tenable jette les bases de capacités avancées d’intelligence artificielle dédiées à la gestion de l’exposition, révolutionnant ainsi la manière dont les organisations identifient et atténuent les risques au sein de leur environnement de sécurité.

Vulcan Cyber est un pionnier de la gestion des risques cybernétiques. Sa plateforme phare ExposureOS aide les entreprises à réduire les vulnérabilités et les risques liés aux actifs grâce à une sécurité mesurable et efficace de la surface d’attaque. Parmi les investisseurs figurent YL Ventures, TenEleven Ventures, Dawn Capital, Maor Investments et Wipro Ventures.