Tenable permet à West Burton Energy d’améliorer la sécurité et l’efficacité de ses activités OT

juin 2024 par Marc Jacob

Tenable annonce que West Burton Energy utilise sa solution Tenable OT Security pour assurer la visibilité de ses actifs de technologie opérationnelle (OT), sa gestion des vulnérabilités et sa détection des menaces. L’utilisation de Tenable OT Security a permis à West Burton Energy de réduire les alertes de détection de menaces de 98 % et d’améliorer l’efficacité de 87 %.

Depuis le déploiement de Tenable OT Security, West Burton Energy a réduit le temps et les ressources nécessaires à la gestion manuelle de l’inventaire de ses actifs, économisant ainsi plus de 200 heures par an. L’entreprise a également été en mesure de gagner en efficacité dans l’identification, l’atténuation et la correction des vulnérabilités OT.

"Avec Tenable OT Security réglé et formé pour éviter les faux positifs, nous avons réduit le nombre d’événements signalés de 98 %, ce qui nous a permis de gagner énormément de temps", explique Tom Keyworth, ingénieur C&I chez West Burton Energy. "Ce qui prenait deux jours par semaine à gérer ne prend plus que quelques heures, et nous avons amélioré l’efficacité de 87 %. Plutôt que de courir après les faux positifs, l’équipe peut se concentrer sur la correction des alertes de sécurité qui représentent le plus grand risque pour les opérations."

West Burton Energy utilise également Tenable Nessus, intégré à Tenable OT Security, dans l’un de ses environnements OT pour analyser les serveurs Windows, les commutateurs réseau et d’autres équipements informatiques. En lançant une analyse de l’ensemble de l’environnement Windows, l’équipe peut découvrir des vulnérabilités, par exemple causées par l’impact de la dernière version d’un OEM ou une version obsolète d’un logiciel.

"Des systèmes OT sains sont indispensables pour assurer un temps de fonctionnement et une sécurité élevés au sein des centrales électriques, car ils contrôlent et surveillent des équipements essentiels, tels que les générateurs, les turbines, les transformateurs, et bien plus encore", ajoute David Cummins, Senior Vice-Président EMEA chez Tenable. "Leur équipe a travaillé en étroite collaboration avec la nôtre, pour partager nos connaissances et notre expertise, ce qui nous permet de les aider non seulement à atteindre, mais aussi à dépasser leurs objectifs."