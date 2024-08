Tenable nomme Shai Morag au poste de Chief Product Officer

août 2024 par Marc Jacob

Shai Morag a rejoint Tenable en 2023 à la suite de l’acquisition d’Ermetic, une société innovante spécialisée dans la protection des applications cloud natives (CNAPP), où il était PDG et cofondateur. Depuis son arrivée, il a joué un rôle clé dans l’expansion de Tenable Cloud Security, aidant les équipes de sécurité à réduire les risques en identifiant et corrigeant rapidement les principales lacunes de sécurité, notamment les mauvaises configurations, les droits excessifs et les vulnérabilités, au sein d’une puissante plateforme CNAPP.

Shai Morag possède plus de 25 ans d’expérience en gestion de produits, en leadership technologique et en direction générale. Avant de co-fonder Ermetic, il a été cofondateur et PDG de Secdo, une société de cybersécurité qu’il a dirigée depuis sa création jusqu’à son acquisition réussie par Palo Alto Networks. Morag a également occupé le poste de PDG chez Integrity-Project, une entreprise spécialisée dans les solutions de connectivité, de mise en réseau et de sécurité, qui a été rachetée par Mellanox. En outre, il a servi pendant 10 ans en tant qu’officier dans l’unité 8.200 du corps de renseignement des forces de défense israéliennes, renforçant ainsi son expertise en cybersécurité et en leadership technologique.