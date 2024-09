Tenable lance Enclave Security

septembre 2024 par Marc Jacob

Tenable annonce le lancement de Tenable Enclave Security, une solution qui répond aux besoins des clients opérant dans des environnements hautement sécurisés, classifiés ou air-gapped. Soutenu par Tenable Security Center, Tenable Enclave Security protège les actifs informatiques et les charges de travail grâce à une évaluation et une vision contextuelle qui permet aux entreprises d’identifier les risques avant qu’ils ne causent des dommages.

Tenable Enclave Security permet de soutenir les organisations ayant des exigences strictes en matière de résidence des données, de sécurité et de confidentialité, telles que des agences du secteur public ou fédéral. Cela leur offre la possibilité de détecter, d’exposer et d’éliminer leurs expositions IT et de conteneurs à partir d’une plateforme unique. Cette approche consolidée élimine également la prolifération des outils, réduit les coûts et renforce l’efficacité des organisations.

Tenable Enclave Security permet de :

Respecter les restrictions en matière de sécurité cloud et de résidence des données : cela inclut FedRAMP High et Impact Level 5 et permet de répondre aux besoins des clients où qu’ils résident, avec la possibilité d’être déployé sur site, dans un cloud privé virtuel ou dans un cloud commercial.

Sécuriser les conteneurs avant qu’ils n’entrent en production : les organisations peuvent évaluer rapidement le risque dans leurs images de conteneurs, exposer leurs vulnérabilités et comprendre l’étendue de l’impact.

Centraliser des outils de sécurité : contrairement aux solutions cloisonnées offrant une visibilité fragmentée, Tenable Enclave Security assure la protection des actifs IT et des charges de travail à partir d’une architecture de déploiement unique.