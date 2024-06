Tenable et Deloitte deviennent partenaires

juin 2024 par Marc Jacob

Tenable annonce une alliance stratégique avec Deloitte. Deloitte a ajouté la plateforme Tenable One Exposure Management, Tenable Cloud Security et Tenable OT Security à son portefeuille de solutions cyber disponibles pour la gestion des cyber risques liés à l’Internet des objets (IoT) et aux technologies opérationnelles (OT).

En s’appuyant sur les capacités de gestion de l’exposition de Tenable, les clients communs de Deloitte et Tenable peuvent bénéficier d’une sécurité proactive qui rassemble leurs surfaces d’attaque sur site et dans le cloud au sein d’une vue unique. Grâce à plus de 211 000 plugins Nessus, Tenable One offre la visibilité, la couverture des vulnérabilités et les analyses de risques contextuelles nécessaires pour prévoir et prioriser les actions en fonction de la probabilité d’attaque et réduire les risques cyber. La plateforme permet ainsi de communiquer de manière précise et efficace sur les risques et de définir des KPI clairs.