Tenable classée numéro 1 par IDC pour sa part de marché dans le domaine de la gestion des vulnérabilités pour la cinquième année consécutive

février 2024 par Marc Jacob

Selon le rapport IDC, Tenable se classe au premier rang en termes de part de marché et de chiffre d’affaires. Tenable pense que ce classement est le résultat de son approche holistique de la gestion de l’exposition, qui met au premier plan les données provenant de toute la surface d’attaque moderne (informatique, cloud, conteneurs, applications web et systèmes d’identité) et fournissant à ses clients des informations exploitables pour une gestion proactive des risques.

“Le contexte joue le rôle de GPS dans un programme de cybersécurité proactif, en fournissant à l’équipe une direction claire pour éliminer les risques en temps utile”, a déclaré Glen Pendley, Chief Technology Officer de Tenable. "Tenable One exploite la multitude de données d’exposition dont disposent les équipes de cybersécurité et les transforme en conseils exploitables, en cartographiant les relations entre les actifs, les expositions, les privilèges et les menaces dans le cadre d’un processus d’attaque”.

D’après le rapport d’IDC sur les parts de marché, "les organisations disposent d’un plus grand nombre d’options pour les plateformes de gestion unifiée des expositions, qu’il s’agisse de start-ups ou de fournisseurs de longue date. Ces solutions permettent de rassembler les expositions provenant des scanners de vulnérabilité des appareils, parallèlement à des outils tels que les tests de sécurité des applications, la gestion de la surface d’attaque (ASM), les plateformes cloud, les systèmes de gestion des actifs de cybersécurité et les scanners IoT/OT. Offrant une meilleure visibilité d’un environnement IT unifié, les nouvelles plateformes de gestion des expositions utilisent des algorithmes d’IA pour fournir le risque hiérarchisé des CVE et autres expositions, afin que l’équipe de sécurité sache par où commencer."

"Les fournisseurs de solutions de gestion de la vulnérabilité des appareils s’efforcent d’offrir des plateformes globales qui regroupent les expositions et permettent aux entreprises de mesurer et de communiquer une vision unifiée du risque cyber", a déclaré Michelle Abraham, Research Director, Security and Trust chez IDC. "L’adoption d’une approche proactive de la cybersécurité par le biais d’une surveillance continue des expositions aide les organisations à réduire leur surface d’attaque et, dans certains cas, leurs primes de cyber assurance, de sorte que la solution de gestion des vulnérabilités se rentabilise d’elle-même."