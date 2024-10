Tenable annonce l’ajout de nouvelles fonctionnalités à Tenable Cloud Security

octobre 2024 par Marc Jacob

La complexité croissante des environnements cloud entraîne des failles de sécurité évitables dues à des erreurs de configuration, des droits d’accès à risque et des vulnérabilités non corrigées, ce qui laisse les données et ressources IA exposées. L’équipe de recherche de Tenable a révélé que 38 % des entreprises sont confrontées à une triade toxique : des charges de travail cloud publiquement exposées, fortement vulnérables et comportant des privilèges excessifs.

Tenable Cloud Security identifie les risques dans les environnements hybrides et multicloud, tels que les vulnérabilités, erreurs de configuration et privilèges excessifs affectant les données et ressources IA. L’intégration des capacités DSPM et AI-SPM permet de visualiser et comprendre les données cloud et IA. Les utilisateurs peuvent découvrir, classifier et analyser automatiquement les risques liés aux données sensibles grâce à un scan sans agent. L’interface aide à répondre à des questions sur les types de données, leur localisation, les ressources IA vulnérables et les accès. Tenable combine cela à la gestion des accès et à la protection des charges de travail cloud pour sécuriser les données d’IA et de machine learning. L’intégration de capacités DSPM et AI-SPM dans Tenable Cloud Security permet de :

• Obtenir une visibilité et une compréhension complètes des données cloud et IA : l’interface intuitive permet de répondre à des questions clés comme : « Quel type de données se trouvent dans mon cloud ? », « Où sont-elles situées ? », « Quelles ressources IA sont vulnérables ? » et « Qui a accès à ces données sensibles ? » Ce niveau de visibilité garantit une surveillance continue des environnements multicloud pour identifier et évaluer les risques.

• Prioriser efficacement les risques liés au cloud et y remédier : en s’appuyant sur la vulnerability intelligence de Tenable Research, les analyses contextuelles aident à hiérarchiser les menaces et fournissent des instructions de remédiation précises et exploitables. Cela permet de corriger rapidement les cyber-expositions les plus importantes affectant les données cloud et IA, tout en répondant aux vulnérabilités détectées dans leurs configurations.

• Identifier et gérer proactivement l’exposition des données cloud et IA : combinées à la gestion des droits d’accès (CIEM) et à la protection des charges de travail cloud (CWP) de Tenable Cloud Security, les fonctionnalités AI-SPM, permettent d’appliquer les meilleures pratiques pour la configuration des environnements IA et machine learning. Les utilisateurs peuvent gérer précisément les droits d’accès, surveiller l’utilisation des données et détecter les activités anormales, réduisant ainsi l’exposition des ressources IA et cloud tout en garantissant l’intégrité des données critiques.