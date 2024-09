Tenable alerte sur deux vulnérabilités critiques non corrigées depuis 2021

septembre 2024 par Tenable Research

Tenable en réponse à une récente alerte CISA USconcernant deux vulnérabilités Draytek VigorConnect Path Traversal (CVE-2021-20123, CVE-2021-20124), qui ont été ajoutées au catalogue KEV (Known Exploited Vulnerabilities). Ces vulnérabilités ont été découvertes et divulguées par Tenable Research en 2021.